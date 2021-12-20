محللون: قلق إسرائيلي من سقوط عباس وسيطرة حماس على الضفة

انشغل محللون إسرائيليون خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، بما يرون أنها مخاطر جديدة تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية، وقدروا أن الوضع الاقتصادي المتردي، وصعود نفوذ حركة حماس، وحالة الاحتقان لدى أبناء الجيل الفلسطيني الجديد، تنذر بقرب سقوط رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

لكن هذه العوامل التي حددها المحللون في إسرائيل، ليست وحدها، إذ يرون أيضا أن ثمة تقارب غير مفهوم بين حماس، وبين ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“، وقدروا أنه أقرب إلى التحالف الذي يشكل تحديا جديدا لمحمود عباس.

وذهب محلل شؤون الشرق الأوسط، أيهود يعاري، وفق ما أورده موقع قناة ”أخبار 12“ العبرية، أمس الأحد، إلى أن الحديث يجري عن تحالف غير مسبوق بين حماس وبين ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.

وأشار إلى أن ”هذا التحالف لا يشكل صداعا لرأس رئيس السلطة الفلسطينية فقط، ولكن لإسرائيل أيضا“.

وفي سياق المخاطر التي تهدد السلطة الفلسطينية، سلط ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“ أيضا، في تقرير له تحت عنوان ”هل السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار؟“، الضوء على تقديرات جهاز الأمن العام ”الشاباك“، التي عرضت خلال آخر اجتماع داخل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي ”الكابينيت“.

وقال المحلل السياسي بالمركز، يوني بن مناحم، إن رئيس ”الشاباك“ رونين بار، حذر خلال هذا الاجتماع من انهيار محتمل لحكم محمود عباس، في ضوء زيادة نفوذ حماس في الشارع الفلسطيني، ولا سيما منذ عملية ”حارس الأسوار“ في مايو/ أيار الماضي.

وأضاف أن ”الوضع الاقتصادي المتردي بالضفة الغربية، ووقف التمويلات التي كانت تصل إلى السلطة الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية، واشتراطها بإجراء إصلاحات في السلطة والذهاب إلى انتخابات عامة، كل ذلك يضع مصير السلطة الفلسطينية على المحك.

أسلوب جديد

وتطرق المركز لما اعتبره استشراء الفساد في السلطة الفلسطينية، وحالة غضب في الشارع عكسته استطلاعات الرأي، التي أظهر بعضها أن 63% من سكان الضفة الغربية يعتقدون أن الفساد في السلطة بلغ ذروته.

ولم يغفل المركز أن ”الشاباك“ من جانبه، وأجهزة الأمن الفلسطينية من جانب آخر، يباشرون حاليا بعمليات اعتقال واسعة بالضفة الغربية، بشكل منفرد، طالت مئات النشطاء التابعين لحركة حماس، بما في ذلك عشرات الأسرى الأمنيين المفرج عنهم، بهدف وقف جهود حماس لتنفيذ موجة اعتداءات جديدة بالقدس والضفة الغربية، من شأنها أن تزعزع استقرار سلطة أبو مازن.

وأعرب المحلل الإسرائيلي بن مناحم، عن اعتقاده بأن حماس انتقلت إلى أسلوب جديد، يعتمد على خلق حالة من الزخم بالضفة الغربية عبر فعاليات جماعية، تتخللها رفع الأعلام الخضراء الخاصة بالحركة، من أجل تعزيز الطابع الإسلامي في الشارع الفلسطيني مقابل الطابع العلماني للسلطة الفلسطينية.

وبين أن هذا هو السبب وراء قيام أجهزة الأمن الفلسطينية، بتفريق المسيرات والاحتفالات وحتى الجنازات التي تنظم في الضفة الغربية، كخطوة لمنع رفع أعلام حماس، التي تروج إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل بناء على أجندة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، و“الشاباك“ الإسرائيلي.

فوضى أمنية

وأشار بن مناحم إلى فوضى أمنية من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وما يبدو أنه فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور، في جنين ومخيم اللاجئين بها وصولا إلى مدينة الخليل، كما انتقلت الفوضى الأمنية مؤخرا إلى بيت لحم، وإلى الجامعات بالضفة الغربية، وتحولت الجامعات الفلسطينية هناك إلى ساحة للفوضى الأمنية.

وسرد المحلل بن مناحم، الاتهامات التي توجهها حماس لرئيس السلطة وللأجهزة الأمنية الفلسطينية، قائلا: إن ”الشعور بالشارع الفلسطيني هو أن موقف عباس يزداد ضعفا ويفقد السيطرة، بينما هناك مخاوف متزايدة داخل السلطة الفلسطينية من انتفاضة شعبية ضد سلطة محمود عباس“.

ورأى أن المصلحة الأمنية الإسرائيلية تحتم استمرار عباس في منصبه، وإعادة الاستقرار إلى السلطة الفلسطينية، وإلا سوف تسيطر حماس على الضفة الغربية مثلما حدث بالنسبة لقطاع غزة عام 2007.

تحول خطير

وفي الإطار ذاته، حذرت قناة ”أخبار 12“ عبر المحلل أيهود يعاري، من ”تحول سياسي خطير تتجاهله إسرائيل حتى الآن، إما لأنها لا تعلم أو لا تكترث“.

وفسر ذلك بأن تحالفا قويا نشأ بين حماس وبين ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“ للمرة الأولى، وقال إن الحديث يجري عن تحالف بين حركة إسلامية وحركة تتبنى الأيديولوجيا الماركسية.

وتابع أن ”عباس يعتزم عقد اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل؛ من أجل تمرير عدد من القرارات، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتعيين خليفة لصائب عريقات وحنان عشراوي“.

وبين أن ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“، قررت للمرة الأولى مقاطعة المؤتمر؛ بغية جر منظمات أخرى مثل ”الجبهة الديمقراطية“، و“حزب الشعب“، ومن ثم إحداث شلل بمنظمة التحرير.

وقدمت ”الجبهة الشعبية مؤخرا رؤية خاصة بها لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني“، بحسب يعاري، مضيفا: ”سيجبر ذلك عباس على الموافقة على إشراك حماس في قيادة الشارع الفلسطيني من دون حتى إجبار قيادة الحركة على احترام أسس التسوية مع إسرائيل وبدون الاعتراف بها“.

تطويق فتح

ورحبت ”الجبهة الشعبية“ بالعملية الأخيرة قرب جنين، ونظم عناصر منها ينتمون للجناح العسكري ”كتائب أبو علي مصطفى“، عرضا عسكريا في جامعة ”بيرزيت“، بمناسبة مرور 54 عاما على تأسيسها، عرضوا خلاله أحزمة ناسفة ونماذج لصواريخ، ورفعوا صور مؤسس حركة حماس، كما يقول يعاري.

وذهب يعاري إلى القول إن ”الجبهة الشعبية التي أسسها جورج حبش، أصبحت حاليا مزيجا بين إرهابيين متقاعدين، وجيل جديد تعلم داخل جامعات الضفة الغربية، ومن دون أن تكون لديها زعامة ميدانية قوية“.

وقدر أن ”التعاون بين حماس والجبهة الشعبية، سيغلق الطريق على حركة فتح من الجانبين، وأنه من غير المعروف كيف سيحاول أبو مازن تقويض التحالف بينهما“.

ونبه إلى أن ”الجبهة الشعبية بصفة عامة هي تنظيم صغير، لكن استقطابها ومن ثم إخراجها من دائرة التأثير التي تمتلكها فتح، سيُعد إنجازا كبيرا لحماس“.