غوتيريش: الزعماء اللبنانيون تعهدوا بإجراء انتخابات 2022 في موعدها

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إنه حصل على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات المقررة العام المقبل ستجرى في موعدها.

ووفقا لوكالة رويترز، جاءت تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على هامش زيارته للبنان.

بدوره، قال نجيب ميقاتي ”نحن بأمس الحاجة لإعادة تأكيد دور الأمم المتحدة الريادي وأهميته في عالمنا الذي تعصف به الحروب والأزمات والاضطرابات والأوبئة“، لافتا إلى أن ”لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقًا لتطلعات الشعب اللبناني“.

وأضاف ميقاتي ”نجدد دعواتنا للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم“.

وتابع إن ”لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في مجالات عديدة مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية“، مشيرا إلى أن ”لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري الكثيف إلى جائحة كورونا، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت“.

وأوضح ”نجدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، ونؤكد التزامنا المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة“.

وأردف ميقاتي ”نجدد تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701، ولا بد من توجيه الشكر أولا لقوات اليونيفيل قيادة وضباطا وأفرادا، على الدور النبيل التي تقوم به إلى جانب الجيش في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب“، معتبرا أن ”زيارة غوتيريش إلى لبنان تؤكد دعم الأمم المتحدة الكامل للبلاد“.