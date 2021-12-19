إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في ساعة متأخرة من مساء الأحد إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس في الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ”طواقمه تعاملت مع 67 إصابة لمواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس“.

و أكد الهلال الأحمر في نابلس، أن الإصابات التي تعاملت معها طواقمه هي 15 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى 52 إصابة بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية، أكدت في وقت سابق، أن 4 مواطنين أصيبوا في اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية ذاتها.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، قوله: إن ”مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة حومش المخلاة، تحت حماية جيش الاحتلال، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين“.

وتابع دغلس، ”إحدى الإصابات هي لمواطن فلسطيني في الخمسينات من عمره أصيب بحجر في رأسه، حيث تم نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، ووصفت حالته بالمستقرة“.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية لتدخل أمريكي عاجل لوقف ما أسمته ”إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل“.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن ”عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد يتطلب موقفاً، خاصة من قبل أمريكا التي تعلن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم“.

ودانت الخارجية، ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم وأرضهم من شمال الضفة إلى جنوبها، والتحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتعتبره ”دعوات حقيقية وعلنية للقتل“.

وبينت أن ”صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون يعني ليس فقط تبنيها لتلك الاعتداءات، وإنما أيضاً تشجيعها والسماح بها، وهو ما يجعلها وفقاً للقانون الدولي شريكا كاملا بالجريمة“.