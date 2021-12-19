"رويترز": محتجون سودانيون يقتربون من قصر الرئاسة في الخرطوم

اقترب محتجون سودانيون مناهضون للانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم اليوم الأحد، وفق شاهد من ”رويترز“.

ويحيي المتظاهرون الذكرى الثالثة للاحتجاجات التي أطلقت شرارة انتفاضة شعبية قادت للإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت لتفريق متظاهرين يقدر عددهم بمئات الآلاف في العاصمة الخرطوم.

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه الشهر الماضي، ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة.

وتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي، مرددين هتافا يقول ”الشعب أقوى والتراجع مستحيل“ ثم ركضوا إلى الشوارع الجانبية لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع.

وعلى الرغم من إغلاق قوات الأمن للجسور في العاصمة تمكن المتظاهرون من عبور جسر يربط مدينة أم درمان بوسط الخرطوم، لكنهم استقبلوا بسيل من الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود لرويترز، كذلك إن المتظاهرين يحاولون عبور جسر من بحري شمالي الخرطوم إلى العاصمة.

ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرات في مدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد، وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بدء الاحتجاجات في مدن منها بور سودان على ساحل البحر الأحمر والضعين في دارفور.

ومساء أمس السبت، حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى، وأن ”التمترس“ السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها.

وأغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسة المؤدية إلى المطار ومقر قيادة الجيش، وانتشرت قوات الأمن ووحدات من الجيش وقوات الدعم السريع بكثافة حول القصر الرئاسي.

وأغلق المتظاهرون شوارع حول المنطقة التي يتجمع فيها المحتجون. وكان بعضهم يحمل أعلام السودان وصور متظاهرين قتلوا في الأشهر القليلة الماضية. وكان البعض الآخر يوزع كمامات للوقاية من كورونا ويحمل محفات تحسبا لسقوط جرحى.

وهذه تاسع مرة تنظم فيها مظاهرات احتجاجا على الانقلاب. وقد استمرت الاحتجاجات رغم إعادة الجيش حمدوك لمنصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وإخلاء سبيله هو وغيره من كبار المعتقلين السياسيين وذلك بعد أن كان رهن الإقامة الجبرية.

وقالت لجنة إطباء السودان المركزية، إن 45 شخصا لقوا حتفهم في عمليات أمنية استهدفت المحتجين منذ الانقلاب.