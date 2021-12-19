السودان.. إغلاق الجسور بالخرطوم تحسبا لمظاهرات حاشدة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أغلقت السلطات السودانية، اليوم الأحد، جسورا تربط وسط الخرطوم بضاحيتي أم درمان وبحري غرب وشمال العاصمة، تحسبا لتظاهرات حاشدة بدعوة من منظمات سياسية ونقابية.

وحذر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، من ”انزلاق البلاد نحو الهاوية“ في الذكرى الثالثة لـ“الثورة“ التي أسقطت الرئيس السوداني، عمر البشير، بعد 4 أشهر من اندلاعها.

وقال، حمدوك، في كلمة وجهها الى السودانيين، مساء السبت، وأرسل نَصَّها إلى وسائل الإعلام ”نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة“.

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه أعاده الى منصبه دون حكومته تحت ضغوط دولية ومحلية في الـ21 من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومنذ الإطاحة بالبشير، في نيسان/ أبريل 2019 تدير البلاد سلطة مختلطة من المدنيين والعسكريين وفق اتفاق سياسي يقضي بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة بعد فترة انتقاليه تنتهي في 2023.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن ”قوات من الجيش السوداني، تضع كتلا أسمنتية في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحرى، كما تمركزت بجانب الجسور سيارات بجانبها جنود مسلحون ووضع على بعضها مدافع رشاشة“.

وأغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز أسمنتية.

وأُغلق شارع المطار _أهم شوارع المدينة_ بسيارات عسكرية مسلحة.

وبدا وسط الخرطوم شبه خال من المارة والسيارات، إلا من حركة قليلة، فيما أقفلت المحلات التجارية أبوابها وانتشرت عناصر شرطة مكافحة الشغب في التقاطعات الرئيسة وهم يحملون قاذفات القنابل المسيلة للدموع.

وكان المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتيس، دعا خلال اجتماع لمجلس الأمن، قبل أيام، السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديمقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة، مثل: الصحة.

وشدد، بيرتيس، على ”ضرورة اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة والتزام واضح بإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي“، مشيرا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حق التظاهر السلمي للسودانيين.