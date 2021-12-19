الجيش الإسرائيلي يعتقل عناصر خلية عملية "حوميش"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال 4 من المتهمين بالوقوف وراء عملية إطلاق النار التي استهدفت مستوطنين قرب مستوطنة ”حوميش“ الإسرائيلية، الخميس الماضي، وأدت لمقتل مستوطن على الأقل وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”تم القبض على 4 مشتبه بهم في تنفيذ عملية نابلس قرب مستوطنة حوميش، في قرية السيلة الحارثية“.

وأشار إلى أنه تم ”تسليم قطع الأسلحة التي يشتبه بأنه تم استخدامها لتنفيذ العملية“، حيث عرض صورا لبنادق آلية، وأخرى مصنوعة يدويا يستخدمها الفلسطينيون عادة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

#عاجل القبض على أربعة مشتبه فيهم في تنفيذ #عملية_نابلس التخريبية قرب حومش في قرية السيلة الحارثية وتسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه في استخدامها لتنفيذ العملية pic.twitter.com/6ER8IKETQv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2021

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، إنه ”تم اعتقال عناصر الخلية في قرية السيلة الحارثية، دون مقاومة أو إطلاق نار، وتمت إحالة المعتقلين، وبينهم الاثنان اللذان ارتكبا الهجوم واثنان آخران قاما بمساعدتهما، إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي للتحقيق معهم“.

وأضافت الهيئة: ”ما زالت قوات من الجيش الإسرائيلي تنتشر في محاور الضفة الغربية لمنع ارتكاب عمليات أخرى“.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس تزايدا ملحوظا بالعمليات المختلفة ضد المستوطنين، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وكانت قناة ”كان“ العبرية قد كشفت في وقت سابق، أن ”الجيش الإسرائيلي قرر الدفع بتعزيزات عسكرية في مناطق الضفة الغربية في ظل تزايد الهجمات الفلسطينية ضد المستوطنين“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ”الجيش الإسرائيلي قرر الدفع بثلاث كتائب عسكرية إلى مناطق الضفة الغربية، لتعقب أي نشاط ضد الإسرائيليين“.

كما أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، برفقة رئيس جهاز الأمن العام ”الشاباك“ رونين بار، تقييما للوضع الأمني، حيث استعرض استعداد القوات الإسرائيلية في المنطقة في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، أمس السبت، بعد أن طعنته فلسطينية تبلغ 65 عاما بسكين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الإسرائيلي.

وقال المتحدث في بيان إن حرس الحدود أوقف سيدة فلسطينية تعيش في قرية قرب مدينة الخليل، بعد طعنها مستوطنا من سكان مستوطنة ”كريات أربع“ يبلغ من العمر 38 عاما“.