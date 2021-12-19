استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخي كاتيوشا

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية فجر اليوم، نقلا عن الإعلام الأمني، إنه تم استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بصاروخين من طراز كاتيوشا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف المنطقة الخضراء ببغداد بصاروخي كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن ”المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا“، مبينة أنه ”تم تفجير الأول بالجو بوساطة منظومة سيرام أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب بأضرار بعجلتين مدنيتين“.

وأضافت، أن ”القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق“.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني حكومية وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع تسلم الحكومة العراقية السبت، دفعة جديدة من معدات قوات التحالف الدولي، قبيل الانسحاب النهائي للقوات القتالية، نهاية العام الحالي (2021).

ومن المقرر أن تنسحب القوات القتالية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عقب اتفاق عراقي – أمريكي، جاء نتيجة اربع جولات حوار عقدت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن ”اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت مستشار الأمن القومي، ونائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون رئيس أركان الجيش وعددا من القادة وخلية الإعلام الأمني، قاموا بزيارة إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار“.

وأضافت أن ”اللجنة زارت أماكن جمع التجهيزات والدعم اللوجستي، كما أجرت اللجنة جولة ميدانية على المناطق التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي، واطلعت على بعض النماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف الدولي بتسليمها إلى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات شرطة حرس الحدود“.

وتابعت بالقول ”كما تم تأكيد عمل بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق التي تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية“.

وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام ”مهمتها القتالية“ في العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع بغداد.

وعادت القوات الأميركية إلى العراق بعد خروجها منه، عام 2011، استنادا إلى ”اتفاقية الإطار الإستراتيجي“، بعد سيطرة تنظيم ”داعش“ على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، في عام 2014.