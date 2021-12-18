العراق يغلق آخر مخيمات "النزوح" باستثناء كردستان

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات، دون إقليم كردستان.

ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لإنهاء ملف النزوح في البلاد، بعد تسلمه السلطة، في شهر أيار/مايو من العام الماضي.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجَّرين، إيفان فائق، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ”واع“، إن ”الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء إقليم كردستان“.

وأشارت فائق إلى أنه ”خلال هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة“.

وأضافت المسؤولة العراقية أن ”مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها، وهي تابعة إلى حكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك، وأربيل، والسليمانية“.

وأكدت أن ”الوزارة مع العودة الطوعية، لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح“.

وتابعت إيفان فائق القول إن ”الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة إقليم كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب حوار مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف النزوح“.

ولفتت إلى أن ”أغلبية النازحين في مخيمات أربيل، والسليمانية، تمت تهيئة مدنهم باستثناء أهالي سنجار لم يتم ذلك إلى حين تطبيق اتفاقية سنجار كي يتمكنوا من العودة إلى مدنهم“.

وكان تنظيم داعش المتشدد، قد اجتاح مساحات واسعة من العراق، العام 2014، وفتحت السلطات العراقية أثناء ذلك، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنًا، ومناطق خاضعة لسيطرة عناصر التنظيم.

وتسبب النزاع مع تنظيم داعش، بكارثة إنسانية كبيرة، نزح معها نحو 6 ملايين شخص داخل العراق، وفق بيان لمنظمة الهجرة الدولية، مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضحت المنظمة أن مئات آلاف الأسر عادت إلى بيوتها بعد 4 سنوات، ”ومع ذلك، لا يزال ما يقدر بنحو 1,2 مليون شخص في حالة نزوح“.

ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات سرَّعت العملية بشكل كبير خلال العام الماضي.

ولم يعد الكثير من سكان تلك المخيمات إلى المناطق التي يتحدرون منها، وفق منظمات دولية، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.