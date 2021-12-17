الحكومة الفلسطينية: وزير الزراعة ينجو من هجوم لمستوطنين في نابلس

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، خلال مروره على طريق نابلس في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: ”نجاة وزير الزراعة رياض العطاري وعدد من موظفي الوزارة من هجوم المستوطنين الإرهابيين“.

وأرفق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك صورا للأضرار، التي لحقت بسيارة الوزير الفلسطيني.

وبعد العملية، التي وقعت مساء يوم أمس الخميس، قرب نابلس وأدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي، كثف المستوطنون من هجماتهم على منازل وأراضي ومركبات مواطنين فلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، قرب قرية اللبن الشرقية، وعلى الشارع الواصل بين مدينتي نابلس رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وأشارت إلى أن عددًا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح، إثر هجمات شنها مستوطنون، على عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في القرية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن ”المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت إلى المشافي“، وفق ما صرح به للوكالة الفلسطينية.

وأوضح أن المستوطنين حاولوا خطف مواطن فلسطيني، إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك، محذرا من تصاعد الهجمات واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات.

كما هاجم مستوطنون منازل تعود لعائلات فلسطينية في بلدة برقة شمال نابلس، حيث أطلقوا الرصاص، وأحرقوا بعض الممتلكات التي تعود لمواطن هناك.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية هذه الاعتداءات، مطالباً الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجتمع الدولي ”بالتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم، التي بدأت تأخذ منحى خطيراً، وتجري تحت حماية جنود الجيش الإسرائيلي“.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، بحثا عن منفذي عملية إطلاق نار وقعت يوم أمس الخميس، في منطقة نابلس، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، إن ”قوات من الجيش اعتقلت خلال الليلة الماضية، عددا من المشتبه بهم بالضلوع في العملية“.