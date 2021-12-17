السودان.. حمدوك ينهي تكليف ولاة الولايات

قرر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ليل الخميس، إنهاء تكليف ولاة الولايات المُكلّفين، وتكليف آخرين بتسيير مهام الولاة بالولايات لحين إشعار آخر عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لعام 2019.

ويأتي هذا القرار، بعدما قام حمدوك، الأحد، باستبدال جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بعد إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي فضت الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، وأعلن على إثرها حالة الطوارئ وتعليق مواد بالوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال حمدوك إنه سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها البرهان، بعد سيطرته على السلطة، وأصدر توجيها بتجميد جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان آنذاك: ”إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم“.

واعيد حمدوك إلى منصبه بموجب اتفاق أبرمه مع البرهان، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومضى أكثر من 20 يوما على عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل حكومته التي نص عليها ”الاتفاق السياسي“ الموقع مع البرهان.

وأكد حمدوك الثلاثاء الماضي، أن ”التوافق الوطني سيشكل إطارا قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية“.

وقال في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنه ”منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه“.

وكانت مصادر سودانية قد أفادت بأن حمدوك تسلم، يوم الإثنين، مسودة ”ميثاق سياسي“ أعدته عدة قوى سياسية، شمل 13 بندا، ينتظر أن يطرح خلال الأيام المقبلة لجميع القوى لأجل التوقيع عليه وتشكيل الحاضنة السياسية للحكومة المقبلة.