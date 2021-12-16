مجلس السيادة السوداني يعلن تعليق مسار الشرق في مفاوضات السلام

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، رئيس اللجنة العليا لحل أزمة الشرق، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، تعليق مسار ”شرق السودان“ في مفاوضات السلام، إلى حين توافق مكوناته.

وقال في تصريحات صحفية: ”إن أطراف السلام والحكومة إلى جانب الوساطة، توصلت إلى تعليق مسار الشرق وتشكيل لجنة من الطرفين للنظر في قضايا مصالحات اجتماعية، إلى جانب الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تكوين لجنة لجبر الضرر.

وأشار دقلو، وهو أيضا قائد قوات الدعم السريع، إلى تشكيل لجنة فرعية من اللجنة العليا للعمل كمسهلين بين الأطراف، مؤكداً حيادية أعضاء لجنة المسهلين.

وبشّر حميدتي أهل شرق السودان باقتراب حل قضاياهم كافة، وقال إننا ”سنطوي في الأيام المقبلة صفحة الشرق، مؤكداً أن اللجنة العليا جادة لطي الأزمة“.

وأكد أن ”الشرق مهم لأهله وكل السودانيين ويتعدى ذلك إلى دول أخرى تعتمد كلياً على موانئ شرق السودان“.

من جانبه، قال القيادي في التنسيقية العلياء لكيانات شرق السودان، مبارك النور، إنهم متمسكون بإغلاق شرق السودان، وفقا لانتهاء المهلة المحددة يوم 19 كانون الأول ديسمبر الجاري ما لم يتم تنفيذ مطالبهم بإلغاء مسار الشرق.

واعتبر النور، في حديث لـ“ إرم نيوز“، أن تعطيل مسار الشرق لن يثنيهم عن المضي في اتجاه إغلاق الشرق، مبينا أن هذه خطوة للأمام لكنها جزء من كل، على حد تعبيره.

وقال إن المطالب التي دفعوا بها ”معروفة“، أبرزها إلغاء المسار ومنبر تفاوضي لأهل الشرق، وزاد أن هذه المطالب ما زالت قائمة.

وكان مستشار الأمن القومي لدولة جنوب السودان ورئيس وفد المفاوضات توت قلواك أفاد، يوم الأربعاء، بتعطيل المسار الخاص بشرق السودان داخل اتفاقية جوبا لسلام السودان.

وقال قلواك، وفقا لما نقلته الوكالة السودانية للأنباء، إن وفد الوساطة اتفق مع مجلس السيادة بتكليف حميدتي للوصول إلى اتفاق بين الأطراف بشرق السودان، حسب ما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا الذي يشمل كل أرجاء السودان.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان قد حدد 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعداً لإلغاء اتفاق ”مسار الشرق“ أو العودة لإغلاق الموانئ والطرق التي تربط الإقليم بمدن البلاد المختلفة، بما فيها العاصمة الخرطوم، لكنه وافق على طلب الحكومة بمنحها مهلة لإفساح المجال لمزيد من المشاورات مع أطراف الصراع المختلفة تنتهي في 19 كانون الأول/ ديسمبر.

وأعلن المجلس، يوم الأربعاء، جدول التصعيد لإغلاق الشرق يوم 19 كانون الأول ديسمبر ما لم تنفذ الحكومة مطالبهم، على أن يبدأ بإغلاق نفط جنوب السودان وميناءي بشائر 1 و 2.