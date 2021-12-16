الجيش الأمريكي يسقط طائرة مُسيرة قرب قاعدة له في سوريا

قال مسؤولون لرويترز، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي أسقط طائرة مُسيرة قرب قاعدة في جنوب سوريا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتقع الحامية العسكرية، المعروفة باسم التنف، في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي مع العراق والأردن، وفيها عدد قليل من الجنود الأمريكيين.

وموقع التنف هو الوحيد الذي فيه وجود عسكري أمريكي مؤثر في سوريا بمنطقة خارج الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد.

وقال الرائد في البحرية الأمريكية بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرتين مُسيرتين دخلتا منطقة ”عدم التصادم“ في حامية التنف، يوم الثلاثاء، وتم إسقاط إحداهما أثناء اقترابها من القاعدة.

وأضاف أنه لم تقع إصابات، كما لم تلحق أضرار بالمنشآت.

وكانت شبكة (إن.بي.سي) نيوز أول من أورد أنباء حول الحادث.

ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الطائرة المُسيرة، لكن قوات تدعمها إيران تشن هجمات على القوات الأمريكية على نحو مُتكرر بطائرات مُسيرة وصواريخ في شرق سوريا وفي العراق.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أُطلقت طائرات مُسيرة صوب القاعدة، لكن لم تقع إصابات بين الأمريكيين.

ويشعر مسؤولون أمريكيون بالقلق من أن جماعات مسلحة مدعومة من إيران قد تزيد من هجماتها على القوات في العراق وسوريا في الأسابيع القادمة، ويرتبط ذلك جزئيا بحلول ذكرى مقتل القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي.

وقُتل سليماني والمهندس في غارة جوية أمريكية بطائرة مُسيرة في العراق، في الثاني من يناير كانون الثاني 2020.