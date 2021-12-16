تقرير عبري يحذر من "شعور زائف" بالأمن بعد بناء الجدار الجديد حول قطاع غزة

حذر تقرير إسرائيلي صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الخميس، من محاولات ستنفذها حركة حماس للتغلب على الجدار الأمني الجديد، الذي بنته إسرائيل حول قطاع غزة.

وأوضح تقرير المركز الإسرائيلي، أن هناك مزايا أمنية مهمة للجدار الجديد، لكنه لم يخضع بعد لاختبار عملي، موضحاً أن حركة حماس تلمح بالفعل إلى أنها توصلت إلى طرق للتغلب على الجدار.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، الانتهاء من بناء الجدار الأمني الذي يطوق قرابة 2.3 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، وبكلفة بلغت مليارات الشواكل.

ويبلغ ارتفاع الجدار أكثر من 6 أمتار، كما يمتد عشرات الأمتار تحت سطح الأرض، ومن ثم يفترض أن يغلق ثغرات عانت منها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وعولت إسرائيل على هذا المشروع الضخم، الذي شارك فيه أكثر من 1200 عامل، طوال 3 أعوام ونصف العام، لمنع تكرار واقعة أسر جنود إسرائيليين أو مدنيين مثلما حدث عام 2014 إبان عملية ”الجرف الصامد“، فضلا عن وضع حلول لمشكلة الأنفاق.

الشعور بالأمن

ورأى التقرير أن هذا العائق الأمني يعزز الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 2007، والذي فرض بعد أن سيطرت حركة حماس بالقوة على مقاليد السلطة على حساب حركة ”فتح“.

وذكر أن الجدار يزيد من الشعور بالأمن لدى الجيش الإسرائيلي وكذلك مستوطني غلاف غزة، بفضل أجهزة الاستشعار والمراقبة الملحقة به، والتي يمكنها كشف عمليات التسلل، إضافة إلى الامتداد البحري وما به من أجهزة تحقق نفس الغرض، وكذلك نظم يتم التحكم بها عن بعد، ورادارات وكاميرات دقيقة تبث لغرف المراقبة ومراكز القيادة والتحكم.

وبيّن التقرير أن تنفيذ اعتداءات مع التركيز على عمليات الاختطاف، كانت على رأس أولويات حركة ”حماس“ سواء في وقت الحرب أو الأوقات الطبيعية، إذ تعد من وجهة نظر الحركة عمليات ”استراتيجية“.

وإلى جوار تعزيز الشعور بالأمن لدى جنود الجيش ومستوطني غلاف غزة، يرى التقرير أيضا أنه يزيد من ”خنق“ سكان غزة، الذين بات لديهم شعور بأن إسرائيل تضيق عليهم الخناق، من دون أن يكترث أحد بوضعهم الإنساني الصعب والمتردي بشكل يومي.

صمت حماس

وحسب ما أورده المركز ”تلتزم حركة حماس الصمت منذ إعلان استكمال بناء الجدار الأمني الجديد، وأنه خلال سنوات البناء، ظهرت محاولات من قبل فصائل فلسطينية لتشويش سير العمل، بيد أن هذه المحاولات لم تفلح“.

واقتبس التقرير تصريحا منسوبا لقيادي في حركة ”حماس“ قبل أيام معدودة، ذكر خلاله أن الأيام وحدها ”ستثبت أن الفلسطينيين سينجحون في اجتياز العائق الأمني الجديد الذي شيدته إسرائيل“.

وبجسب التقرير، رفض محمود المرداوي قيادي حماس تفصيل نقاط ضعف وثغرات الجدار بهدف عدم كشف الوسائل التي تعتزم الحركة استخدامها.

وسلط الضوء على تقارير وردت في وسائل إعلام عربية، تتحدث عن نجاح مهندسين من ”حماس“ في اكتشاف حلول عملية يمكنها تحييد المزايا الأمنية التي تأمل إسرائيل تحقيقها من وراء الجدار الجديد.

وأوضح أن عملية ”حارس الأسوار“ في أيار/ مايو الماضي، لم تشهد أية محاولات من قبل ”حماس“ للتسلل عبر أنفاق تحت الأرض، كما تم إحباط محاولة لتسلل قوات خاصة تابعة للحركة عبر البحر.

وحاول التقرير فهم طبيعة الرؤية التي تتبناها الفصائل الفلسطينية بشأن الجدار، ومثلا ركز على فرضية ”حماس“ بأن الجدار لم يُختبر خلال الحرب الأخيرة لأن إسرائيل أخلت كافة مستوطنات غلاف غزة قبل بدء العمليات، ولم تتطور المعركة إلى عمليات برية.

وقال إن ”حماس“ استعانت فقط بقدرتها الصاروخية، لكن لا يوجد دليل على أن هذا ما سيحدث خلال حرب مقبلة.

ولفت إلى أن مهندسي ”حماس“ يتحدثون عن طرق لتحييد أجهزة الاستشعار التي زرعتها إسرائيل داخل جسد الجدار تحت الأرض، والتي يمكنها كشف الأنفاق، وأنه رغم أن الجدار يمتد عشرات الأمتار تحت الأرض، لكن ”حماس“ تقول إنها قادرة على الوصول لأعماق أكبر تزيد على 30 إلى 40 مترا.

إخفاق أمني

ويعتقد المركز أن ”حماس“ ستحاول في الحرب المقبلة إثبات أن بناء الجدار الأمني الجديد وجميع الموارد التي استثمرت ما هي سوى فشل كبير في الرؤية الأمنية الإسرائيلية.

وافترض أن تقوم الحركة بحفر أنفاق أعمق من الأجزاء الخاصة بالجدار التي تمتد لعشرات الأمتار تحت الأرض، ومن ثم التسلل إلى العمق الإسرائيلي، كما ستعمل على تكثيف استخدام القذائف الصاروخية الجديدة بعيدة المدى، والتي تمتلك قدرة على حمل رأس متفجرة أكبر، لكي تثبت عدم جدوى هذا الجدار.

ويشكل استخدام الطائرات المُسيرة أيضا سببا من أسباب المخاوف التي عبر عنها التقرير، إذ لن يمنعها الجدار من الوصول إلى العمق الإسرائيلي ومهاجمة قواعد الجيش والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وذهب إلى أن ”حماس“ لن تتردد في إرسال عناصر القوات الخاصة البحرية التي تشهد تطورا ويمكنها الغوص تحت البحر والتسلل إلى إسرائيل عبر الجزء الممتد في مياه البحر المتوسط.

واتفق التقرير مع تقديرات أحد المحللين المقربين من ”حماس“ في غزة، والذي رأى أن بناء الجدار الإسرائيلي سيحفز الحركة على ابتكار وسائل قتالية جديدة لتحقيق أهدافها، وأن الفلسطينيين أثبتوا هذه الكفاءة من قبل.

حرب عقول

وأوضح أن كل ما ذكر يعني أن ”حرب عقول“ طويلة تدور بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، لن تظهر نتائجها سوى في الحرب المقبلة.

وتحاول إسرائيل، حسب التقرير، تحييد قدرات هجومية تستخدمها الفصائل الفلسطينية، لتظل الصواريخ هي الوسيلة الوحيدة ومن ثم تعمل على وضع حلول لهذه الوسيلة، مثل تطوير دفاعات تعتمد على الليزر، وتحسين أداء ”القبة الحديدية“، أو توجيه ضربات وقائية واستباقية ضد المنشآت المخصصة للتصنيع المحلي.

وختم بأن الجدار الجديد في حاجة للاختبار العملي، ليثبت إذا ما كان بمقدوره تحييد خطر الأنفاق التي تصل إلى العمق الإسرائيلي.

ولم يغفل التقرير حقيقة أن بناء الجدار في المجمل ”يأتي ضمن رؤية تبناها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، للتحصن في مواجهة ”حماس“ في الجنوب و“حزب الله“ في الشمال، عوضا عن تبني رؤية هجومية خلاقة تضع العدو في موقف دفاعي“.

ونبه إلى أن امتلاك زمام المبادرة والهجوم من الأدوات التي يحظر على الجيش الإسرائيلي التخلي عنها، وأن الوقت ما زال مبكرا لوضع رؤى مبتكرة في هذه المجالات واستثمار موارد كثيرة لتطويرها.