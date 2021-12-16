هل تشهد المخيمات في لبنان جولة اقتتال داخلي جديدة بين فتح وحماس؟

حذر خبراء ومختصون في الشأن الفلسطيني، من إمكانية اندلاع جولة اقتتال داخلي جديدة بين حركتي فتح وحماس في لبنان، وذلك على إثر الأحداث والاتهامات الأخيرة المتعلقة بمقتل ثلاثة عناصر يتبعون لحماس قبل أيام في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور.

وبحسب الخبراء، فإنه من المرجح أن تشعل هذه الأحداث مواجهة مسلحة محدودة بين فتح وحماس في المخيمات الفلسطينية في لبنان خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن ذلك محاولة من حماس للتغطية على انفجار مستودع لها بمخيم البرج الشمالي.

واتهمت حماس قوات الأمن الوطني التابعة لفتح بالتسبب في ”مقتل ثلاثة من عناصرها، بشكل متعمد جراء إطلاق نار استهدفهم خلال تشييع عنصر من الحركة قتل في وقت سابق جراء انفجار مستودع لها في مخيم برج الشمالي“.

وعلى إثر ذلك، قررت حركة فتح في لبنان، قطع كافة أشكال التواصل مع حماس، مؤكدة أن القرار يشمل كافة المستويات وكل المناطق في لبنان، وذلك على إثر مواصلة حماس ”إطلاق التصريحات والاتهامات لنا في قضية مقتل الشبان الثلاثة قبل أيام في مخيم البرج الشمالي، رغم تقديمنا ما يثبت عكس ذلك“، وفق بيان للحركة.

مواجهة محدودة

وفي السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، أن ”بوادر الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس في المخيمات اللبنانية بدأت تطفو على السطح“، مشيرًا إلى أن حماس بالغت في ردة فعلها وتسرعت في توجيه الاتهامات لحركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني.

وأضاف عوكل، في حديثه لـ ”إرم نيوز: ”حماس استبقت أي حوار أو تحقيقات بتوجيه الاتهامات إلى فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني“، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له ”تداعيات كارثية على الملف الفلسطيني في لبنان“.

وأضاف عوكل: ”ما جرى في الآونة الأخيرة بين الحركتين لا يمكن أن يصب بمصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة أن له تداعيات وتعقيدات خطيرة على الحالة الفلسطينية“، مؤكداً أنه ليس من مصلحة أحد الدخول في اقتتال داخلي في المخيمات.

ولفت عوكل إلى أن ”اتهامات حماس لحركة فتح بالمسؤولية عن مقتل عناصرها ربما تكون بهدف صرف الأنظار عن انفجار مستودعها بمخيم البرج الشمالي، خاصة أن حماس تعرضت لانتقادات شديدة من جهات لبنانية نتيجة لهذا الانفجار“.

واستبعد عوكل أن ”تشهد المخيمات صراعًا مسلحاً على غرار ما حدث في قطاع غزة عام 2007″، ما يعني أن المواجهة ستكون بينهم محدودة، مرجعاً ذلك لعدم وجود سلطة يمكن التنازع عليها، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان، وفق تعبيره.

وتابع: ”من الأفضل أن تترك المسألة للتحقيقات، كما أنه من المفترض أن يطغى صوت الحوار بين جميع الأطراف الفلسطينية في لبنان، أما أن يطغى صوت السلاح على الحوار فإن ذلك سيجر البلاء على المخيمات الفلسطينية بأسرها“.

فتنة المخيمات اللبنانية

ويرى المحلل السياسي، أيمن يوسف، أن ”هناك جهات معنية بإشعال الفتنة في المخيمات وعكسها على الساحة اللبنانية، الأمر الذي سيكون له تداعياته على السلاح الفلسطيني في لبنان، خاصة أنه لا يستخدم للدخول في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل“.

وأشار يوسف، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، إلى أن ”حماس لا ترغب في تحمل عبء المخيمات وتكرار تجربة قطاع غزة، لكن يمكنها الدخول في مواجهات مسلحة محدودة مع حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني التي تمثل رسالة من الحركة أن لها وجودها القوي في الساحات الفلسطينية في الخارج“، بحسب قوله.

وبين يوسف أن ”الاتهامات التي وجهتها حركة حماس لقوى الأمن الفلسطينية مرتبطة بشكل وثيق بانفجار مستودعها بمخيم البرج الشمالي“، لافتاً إلى أنه يتفق مع وجهة النظر المطروحة حول إمكانية أن يكون ذلك للتغطية على الحدث وإشغال المخيمات اللبنانية بقضية أخرى، على حد تعبيره.

تاريخ المواجهات بين الحركتين

يذكر أن الساحة الفلسطينية شهدت أعنف موجة اقتتال داخلي بين حركتي فتح وحماس عام 2006 عقب فوز الأخيرة بالانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية، التي انتهت بانقلاب الحركة على الأجهزة الأمنية بغزة عام 2007.

وعلى إثر ذلك، شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان مواجهات مسلحة بين الجانبين إلا أنها انتهت بالتوافق على إبعاد المخيمات عن ساحة الاقتتال الداخلي بين الحركتين، الأمر الذي أدى إلى منع تدهور الأوضاع الأمنية بالمخيمات.

وفي عام 2014، أطلقت الفصائل الفلسطينية في لبنان مبادرة من 19 بندًا، جاءت بهدف منع وقوع أي اقتتال داخلي في المخيمات، وأكدت على الرفض المطلق لزج الفلسطينيين في أي تجاذبات أو صراعات لبنانية داخلية.

ونصت المبادرة، في حينه، على تولي الفصائل الفلسطينية ضبط الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية، خاصة مخيم عين الحلوة الذي يعتبر أكبر المخيمات في لبنان، ويعيش فيه أكثر من 80 ألف لاجئ فلسطيني.

وكانت المخيمات في لبنان قد شهدت في ثمانينيات القرن الماضي ما أطلق عليه اسم ”حرب المخيمات“، وهي معارك دارت في الفترة الرابعة من الحرب الأهلية اللبنانية بين أطراف لبنانية وسورية إلى جانب بعض الفصائل الفلسطينية.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية لا تملك أي سيطرة على المخيمات الفلسطينية، وذلك وفق اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، حيث تمارس الفصائل نوعًا من الأمن الذاتي داخل المخيمات، مع تنسيق أمني مع أجهزة الدولة اللبنانية.