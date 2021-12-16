"سانا": مقتل جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي

قتل جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، فجر اليوم الخميس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، أنه ”في حوالي الساعة 12:50 من فجر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية“.

وأكد المصدر أن ”وسائط دفاعنا الجوي، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها“، مضيفا أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي ”ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وعادة ما تشن إسرائيل غارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أنه قصف، خلال العام 2020، حوالي 50 هدفا في سوريا، دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.