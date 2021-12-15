وسط تحذيرات حكومية.. محتجو شرق السودان يعلنون التصعيد وإغلاق الموانئ

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، قائد الاحتجاجات في شرق السودان، اليوم الأربعاء، التصعيد وإغلاق الشرق يوم 19 كانون الأول/ديسمبر الحالي إذا لم تنفذ الحكومة مطالبهم.

وذكر المجلس في منشور عبر ”فيسبوك“، اليوم، أن التصعيد سيبدأ بإغلاق نفط جنوب السودان وميناءي بشائر 1 و2 الخاصين بتصدير بترول السودان.

ونقل الحساب عن عبدالله أوبشار مقرر المجلس قوله إن ”الاعتصام في مواعيده المحددة في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما لم تستجب الحكومة لمطالب المجلس التي تتمثل في إلغاء المسار والمنبر التفاوضي“، مشيراً إلى ”تشكيل اللجان للتصعيد وتفعيل اللجان التي عملت في الفترة الماضية“.

وقال أوبشار: ”الحديث عن توافق المجلس للمشاركة في مؤتمر الشرق عارٍ من الصحة، وإن أية محاولة للالتفاف على مطالبنا مرفوضة“.

في المقابل، حذر عضو المجلس السيادي عبد الباقي عبد القادر من إغلاق الموانئ، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بإغلاق الموانئ مرة أخرى وستفرض هيبة الدولة.

وكان مجلس نظارات البجا قد حدد 4 كانون الأول / ديسمبر الحالي موعداً لإلغاء اتفاق ”مسار الشرق“، أو العودة لإغلاق الموانئ والطرق التي تربط الإقليم بمدن البلاد المختلفة، بما فيها العاصمة الخرطوم، لكنه وافق على طلب الحكومة بمنحها مهلة لإفساح المجال لمزيد من المشاورات مع أطراف الصراع المختلفة تنتهي في 19 كانون الأول/ ديسمبر.

وتوصل اجتماع عقده نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، مع أطراف اتفاق ”جوبا“ للسلام، بمشاركة وفد الوساطة من جمهورية جنوب السودان، لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاقية وبحث الأزمة في شرق السودان، إلى اتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

وكان مجلس السيادة قد توصل لتفاهمات مع كيانات شرق السودان من خلال عقد مائدة مستديرة بين الفرقاء دون تحفظ أو شروط، للوصول لرؤية محددة حول إدارة شرق السودان. ونصت المادة 34 من اتفاق ”مسار الشرق“، وهو جزء من اتفاقية جوبا للسلام، على إقامة مؤتمر تشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

ويطالب المجلس بإلغاء مسار الشرق في اتفاق سلام السودان، وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، فضلا عن منبر تفاوضي منفصل وجديد حول قضايا الشرق بين الحكومة والمجلس.

ونفذ محتجون بشرق السودان، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إغلاقا شاملا استمر لأسابيع لطرق حيوية في ولاياته الثلاث: ”البحر الأحمر، كسلا والقضارف“، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم.

وأغلق المحتجون الميناء الرئيس، وعددا من الموانىء، ومنعوا عبور الصادرات والواردات السودانية؛ احتجاجا على عدم إلغاء مسار الشرق بمفاوضات السلام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.