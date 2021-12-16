"تايمز أوف إسرائيل": أمريكا جمدت خطواتها لإعادة فتح قنصليتها في القدس

كشفت صحيفة إسرائيلية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمدت إعادة فتح قنصلية واشنطن في القدس، في ظل ”رفض قوي“ من قبل إسرائيل.

وأشارت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إلى ”مرور سبعة أشهر منذ أن أخطر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بخطة إدارة بايدن لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لكن واشنطن لم تقدم حتى الآن جدولا زمنيا للوقت الذي تخطط فيه لاستكمال الخطوة“.

ونقلت الصحيفة عن ”دبلوماسي أمريكي، ومسؤول أمريكي كبير سابق، ومصدر آخر مطلع على الأمر“، أن إدارة بايدن ”أوقفت فعليا جهودها“ لإعادة فتح القنصلية أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019.

وأضافت: ”لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، وفيما لا يزال الخط الرسمي لوزارة الخارجية يتمثل في أن إدارة بايدن ستمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، أكدت المصادر الثلاثة عدم بدء مثل هذه العملية“.

وتابعت: ”علاوة على ذلك، حتى أنصار الإدارة المتحمسين لإعادة فتح القنصلية، حولوا تركيزهم إلى سياسات من المرجح أن تؤثر على الحياة اليومية للفلسطينيين، كما قال المسؤول الأمريكي الكبير السابق“.

وأردفت بالقول إن ”هذا التراجع في المواقف الأمريكية، يأتي في ظل المعارضة الكبيرة من جانب إسرائيل لإعادة فتح القنصلية“، مشيرة إلى أن واشنطن ”لا تريد فتح جبهة مع إسرائيل من خلال المضي قدما بإعادة فتح القنصلية، خاصة أن إسرائيل تستعد لخوض معركة مع إدارة بايدن، بسبب إصرار الإدارة الأمريكية على استنفاد المسار الدبلوماسي في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أكد في وقت سابق، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستعيد فتح القنصلية في القدس، وأن ذلك ”وشيكا“.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أغلق القنصلية الأمريكية في القدس في العام 2019، كما قام بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.