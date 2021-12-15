البرلمان الأردني يحيل ملف "اتفاق النوايا" مع إسرائيل للجنة الزراعة والمياه

أحال مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، كافة توصيات أعضائه المتعلقة بملف المياه والمرتبط باتفاق النوايا، مع إسرائيل، إلى لجنة الزراعة والمياه.

وكلف المجلس اللجنة بدعوة الخبراء والمختصين بمن فيهم وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين، والاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن، ورفع توصياتها للمجلس.

جاء ذلك خلال جلسة مطولة عقدها مجلس النواب الأردني برئاسة عبدالكريم الدغمي، خصصت لمناقشة ”إعلان النوايا“ مع إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“.

وتحدث خلال جلسة البرلمان الأردني 91 نائبا من أصل 130 أبدوا تصوراتهم ومقترحاتهم للخروج من الأزمة المائية التي تعانيها المملكة.

عاجل/النواب يصوت على إحالة توصيات أعضاء المجلس بشأن ملف المياه المرتبط بإتفاق النوايا الى لجنة الزراعة والمياه#بترا #الاردن #عاجل — Jordan News Agency (@Petranews) December 15, 2021

وأكد رئيس الوزراء الأردني، أن ”مواقف الأردن ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فالأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، لذلك لا أحد يزاود على الأردن وقيادته وحكومته ومجلس نوابه وشعبه“، حسب قوله.

وأضاف: ”الأردن يدفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتكسرت الكثير من الخطط التي تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، بفعل صلابة هذه المواقف“، متابعا: ”نفخر بتقاليد من سبقونا في النضال، وبتاريخ آبائنا الوطني المشرف، والحكومة لا تخفي أو تتستر على أي معلومة حول إعلان النوايا“.

وأكمل قائلا: ”الأردن بكل مؤسساته شئنا أم أبينا، وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1994 وأقرت حينه في مجلس النواب ونحاول أن نعظم هذه المكتسبات“.

وجدد الخصاونة التأكيد على أن ”ما جرى التوقيع عليه في اتفاق النوايا يتعلق بإقامة دراسات جدوى تستمر لعام كامل، وستجيب هذه الدراسات على كثير من الأسئلة المتداولة حول الكلف، وإمكانية المضي قدما في هذا المشروع“.

وأوضح أن ”إعلان النوايا كتب باللغة الإنجليزية وليس العبرية، وهو متوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، ونشر في جميع وسائل الإعلام المحلية“.

وأوضح رئيس الوزراء أن ”هذا الإعلان لم يكن ضمن استراتيجية وزارة المياه بعيدة المدى، بل هو طرح وعرض عمره الزمني 5 أشهر، واشتبكنا معه وأصر الأردن على جميع الأطراف بتزويد المملكة بـ 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه للمضي في الاتفاقية“، لافتا إلى أن ”الجانب الإسرائيلي التزم ببنود حصص الأردن من المياه بحسب اتفاقية السلام“.

من جهتهم، أكد النواب رفضهم المطلق لاتفاق النوايا مع إسرائيل والذي لا يصب بمصلحة الأردن، والذهاب إلى البحث عن مصادر مائية محلية منها بناء السدود وحفر الآبار واستئجار المياه من الآبار الزراعية والتوقف عن ردم الآبار الخاصة.

وطالب النواب الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري بإنشاء الحفائر والإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحلية مياه البحر الأحمر بمحافظة العقبة، واستحداث شركة مساهمة عامة بهدف تحلية مياه البحر الأحمر.

وكان البرلمان الأردني قد وافق، الأربعاء الماضي، على السماح بمناقشة المذكرة النيابية والمتعلقة بتوقيع ”إعلان نوايا“ بين الأردن والإمارات وإسرائيل والمعروف باتفاقية المياه مقابل الطاقة.