جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن جندياً أردنياً أطلق النار صوب عدد من الجنود الإسرائيليين في المنطقة الحدودية، دون وقوع إصابات.

وبحسب ما ذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي، فإن ”جندياً أردنياً صادف جنوداً إسرائيليين خلال قيامهم بدوريات على الحدود الأردنية، وأطلق الرصاص الحي عليهم دون وقوع إصابات“.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إنه ”في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، أطلقت قوة عسكرية أردنية النار في الهواء بالقرب من منطقة المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا، حيث كانت دورية إسرائيلية تقوم بدورية روتينية“.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه ”لم تقع إصابات ولم يتم إطلاق النار على الجندي الأردني من قبل قوات الجيش الإسرائيلي“.

كما نقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الجندي الأردني أطلق رصاصتين على الجنود الذين كانوا يقفون وظهرهم إلى الحدود، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد بإطلاق الرصاص على مصادر إطلاق النار.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن أسباب الحادثة ما زالت قيد التحقيق.

ويكثف الجيش الإسرائيلي مؤخراً من تواجده في المنطقة الحدودية مع الأردن، حيث تم رصد وإحباط عمليات تهريب أسلحة خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانات عدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية، إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن، وذلك بعد مسح أجراه الجيش والشرطة الإسرائيلية للحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: ”أحبطنا بالتعاون مع قوات الشرطة عمليات تهريب للأسلحة على الحدود الأردنية، حيث عثرت القوات على أسلحة من طراز M-16، وذلك بعد مسح المنطقة“.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي، إلى أنه ”تم نقل الأسلحة لفحصها من قبل الشرطة الإسرائيلية“، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل مسح منطقة الحدود مع الأردن.

وقبل ذلك بأيام، أعلن الجيش الإسرائيلي، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك تم في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”‏في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية“.