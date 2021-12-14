"جيروزالم بوست": أمريكا تضع قضية المستوطنات على نفس مستوى التهديد النووي الإيراني

أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعت قضية المستوطنات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية على نفس مستوى التهديد النووي الإيراني في مناقشاتها الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين، وفق ما أوردته صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة، عن المصادر الدبلوماسية الرفيعة، قولها: ”للأسف، الأمريكيون يثيرون عنف المستوطنين طوال الوقت بقلق شديد، وعندما كان وزير الدفاع بيني غانتس في واشنطن، الأسبوع الماضي، لبحث الملف النووي الإيراني أصر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن تخصيص وقت متساوٍ لمناقشة ملف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين وصفوا التصرف الأمريكي بـ ”المحير“، مضيفةً: ”أخبر بلينكن غانتس أن النشاط الاستيطاني للحكومة الإسرائيلية يدمر فرصة حل الدولتين“، معتبرة أن ذلك يمثل تجاهلًا لرؤية إسرائيل بأن إيران تشكل ”تهديدًا وجوديًا“ لها.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إن ”اجتماعات غانتس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي سيزور إسرائيل، الأربعاء المقبل، لمواصلة المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني كانت أكثر سلاسة“.

وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، والتي أكد فيها أن إسرائيل ”تأخذ عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية على محمل الجد“.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك إقرارًا إسرائيليًا بأن قضية الاستيطان مشكلة حقيقة إلا أن الاعتراض كان على النسبة التي تم أخذها في المناقشات مع الأمريكيين، خاصة مع استخدام مصطلح ”عنف المستوطنين“.

وأضافت المصادر للصحيفة: ”نحن بحاجة لحل هذه المشكلة، والأمريكيون يواصلون الضغط علينا بهذا الاتجاه، والأمر الذي لا نراه مفيدًا“.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم وزير الدفاع بيني غانتس، زاروا، خلال الأيام الماضية، العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحثوا مع نظرائهم الإسرائيليين الملف النووي الإيراني، فيما لم تشر أي تقارير سابقة عن بحث ملفات أخرى كالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو الاستيطان بالضفة الغربية.

الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد في أكثر من تصريح رفض إدارة الرئيس جو بايدن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية أو أي خطوات أحادية الجانب من قبل إسرائيل، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقبل نحو أسبوع، قال موقع ”والا“ العبري، إن أنتوني بلينكن، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعدم المصادقة على مشروع استيطاني ضخم في مدينة القدس الشرقية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المصادقة على المشروع، وفق تقديرات الموقع.