حركة فتح في لبنان تقرر قطع الاتصالات مع حماس

قررت حركة فتح في لبنان، قطع التواصل مع حركة حماس بكافة أشكاله، على خلفية الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في أعقاب مقتل 3 عناصر يتبعون لحماس قبل أيام في مخيم البرج الشمالي الواقع قرب مدينة صور.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إنها ”قررت وقف كل أشكال التواصل والاتصال مع حركة حماس على كافة المستويات وفي كل المناطق في لبنان“.

وأوضحت الحركة في بيانها: ”جاء هذا القرار بسبب مواصلة حركة حماس إطلاق التصريحات والاتهامات لنا في قضية مقتل الشبان الثلاثة قبل أيام في مخيم البرج الشمالي، رغم تقديمنا ما يثبت عكس ذلك“.

وأضافت فتح:“ ”دأبت حركة حماس، منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة بإطلاق التصريحات جزافًا، وإلقاء الاتهامات العشوائية والمضللة وحملات التجني والتحريض على قوات الأمن الوطني، وذلك قبل الانتهاء من التحقيق من قِبل الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني في هذه القضية“.

وأشارت فتح في بيانها إلى أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح، وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، أصدروا بيانات تستنكر وتدين مقتل الشبان، وتوجهوا بالتعاطف مع عائلاتهم، وتقديم التعازي لأهلهم وذويهم، كما أعلنت الفصائل عن استعدادها للتعاون وتسليم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة للقضاء اللبناني.

وكان 3 عناصر من حركة حماس، قُتلوا، الأحد الماضي، جراء إطلاق نار استهدفهم خلال تشييع عنصر من الحركة قتل في وقت سابق جراء انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

واتهمت حركة حماس، ”عناصر من الأمن الوطني التابع لحركة فتح بإطلاق النار باتجاه المشيعين أثناء وصولهم إلى مدخل المقبرة“، وفق بيان رسمي صادر عن الحركة.

وتابعت حماس في بيانها، أن ”المشيعين تعرضوا لإطلاق نار من قبل ”قوات الأمن الوطني، بشكل مباشر ومتعمد بهدف القتل من أسلحة رشاشة على المشاركين في موكب التشييع الذي كان يضم الآلاف من الفلسطينيين، وشخصيات من سياسية، ودينية، ونيابية، وممثلين عن الأحزاب والمقاومة الفلسطينية واللبنانية“.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 192 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان، والأبنية، والأسلاك الكهربائية.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعًا من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقا أمنيًا وثيقًا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعددة في المخيمات بأسلحة، وشهدت مخيمات عدة خلال السنوات الماضية، حوادث اغتيال، واعتداءات بسيارات مفخخة، واشتباكات.