وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

توفي فجر اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الأردني الأسبق، فايز الطراونة، عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطراونة توفي في مركز الحسين للسرطان حيث كان يتلقى العلاج، بعد إدخاله قسم العناية المركزة.

ولد الطراونة في عمان العام 1949، وهو سياسي مخضرم، تقلد مناصب مهمة في الدولة خلال عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، وخلال حكم الملك عبد الله الثاني.

حصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية العام 1971، وماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا العام 1974، والدكتوراه من نفس الجامعة العام 1980.

في العام 1971، تسلم منصب مساعد رئيس التشريفات الملكية حتى العام 1980، ثم عمل سكرتيرا اقتصاديا لرئيس الوزراء حتى العام 1984، قبل أن يصبح مستشارا اقتصاديا لرئيس الحكومة حتى العام 1988.

تسلم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في العام 1988.

أما في العام 1991، فاختير عضوا في مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية، ثم أصبح رئيسا لوفد السلام الأردني.

عُيّن فايز الطراونة سفيرا للأردن لدى الولايات المتحدة الأمريكية (1993-1997)، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية حتى العام 1998.

وفي العام 1998، كُلف الطراونة بتشكيل الحكومة الأردنية لأول مرة، ثم أعيد تكليفه بتشكيلها في العام 2012.

كما شغل عضوية مجلس الأعيان الثامن عشر ولغاية المجلس الخامس والعشرين.

وفي العام 2013، عينه الملك عبد الله الثاني رئيسا للديوان الملكي.

أصدر فايز الطراونة، في العام 2019، سيرته الذاتية ”في خدمة العهدين“، ويقصد بها عهد الملك الراحل حسين بن طلال، والملك عبدالله الثاني.

وأشار الطراونة خلال حفل إشهار السيرة آنذاك، إلى أن ”فكرة الكتاب بدأت تراوده بعد عودته لعضوية مجلس الأعيان العام 2018، وشعوره بأن لديه من الوقت ما يمكنه من استعادة شريط الذكريات وتدوين الوقائع والأحداث والتطورات التي مر بها الأردن“.

وقال كما نقلت عنه وسائل إعلام محلية إن ”فكرة التدوين هذه واجب وطني لعل فيها إنصافا لمسيرة العهدين في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد“.

وبين أن ”الكتاب يحمل في طياته تأريخا لعهدين سياسيين، عاش الأردن فيهما ظروفا قاهرة ومحيطا سياسيا ملتهبا، فيما كانت عملية البناء الداخلي مستمرة، برغم تلك الظروف“.

تجدر الإشارة إلى أن الطراونة كشف العام الماضي، خلال مقابلة مع قناة ”رؤيا“ المحلية، عن إصابته بمرض اعتلال النخاع الشوكي، الذي تحول فيما بعد إلى ”سرطان الدم“.