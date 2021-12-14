"السيادة السوداني": ملتزمون باتفاقيات المحكمة الجنائية الدولية

أكد السودان أنه ملتزم بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وبدأ وفد المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إجراء مباحثات مكثفة في العاصمة السودانية الخرطوم مع مسؤولين حكوميين، حول تسليم المطلوبين للمحكمة وحماية الشهود.

والتقى وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذي يقوده جوليان صامويل مدير مكتب المدعي العام للمحكمة، عضوي مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، والظاهر حجر، في مكتبيهما بالقصر الرئاسي، وبحث اللقاء ترتيبات زيارة المدعي العام للمحكمة خلال الفترة المقبلة، وقضية تسليم المطلوبين للمحكمة، بحسب تصريح صحفي لمجلس السيادة نشر على فيسبوك.

وتلاحق المحكمة عددا من قيادات النظام الحاكم السابق، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وفي أغسطس/ آب الماضي، زار المدعي العام للمحكمة، كريم خان، السودان ووقع مع الحكومة السودانية على مذكرة تفاهم، تشمل التعاون بشأن جميع المطلوبين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة.

وقال عضو مجلس السيادة مالك عقار، خلال لقائه وفد المحكمة، إن السودان ملتزم بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقاً للشروط والقوانين وحماية الشهود.

وأشار مجلس السيادة، في بيان صحفي نشر على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إلى أن ”اللقاء بحث مسألة إصدار (الفيزا) للأجانب حمايةً للشهود، وقضية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية في ظل غياب وزير العدل“.

وفي يونيو/ حزيران 2020، سلم علي عبد الرحمن كوشيب، وهو قائد ميليشيات عرقية في إقليم دارفور، نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، ووجهت له المحكمة لاحقاً 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في عدد من مناطق دارفور.

ويوجد عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، منذ سقوط النظام السابق في نيسان/أبريل 2019.

وكان مجلس السيادة وعد، في شهر فبراير/ شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة السابقة مريم الصادق، في 11 من شهر أغسطس/آب الماضي، أن حكومة بلادها قررت تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.