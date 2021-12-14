لبنان.. النيابة العامة تأمر بتوقيف النائب علي حسن خليل المتهم بانفجار المرفأ

أصدرت النيابة العامة في لبنان يوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال لسياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.

وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل، وهو وزير مالية سابق في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.

وخليل، هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.

ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.

ووفق ما ذكرت ”رويترز“، طالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن، اليوم الثلاثاء، بتوقيف خليل، وهو أيضا عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من كانون الثاني/يناير، وفقا للدستور.

ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.

ويوم الجمعة الماضي، طلب القاضي طارق بيطار من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.

ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا العام 2020، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.

وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله.

وأثارت مذكرة توقيف خليل تلك، غضب حزب الله وحركة أمل، وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخللت الاحتجاجات أعمالُ شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.