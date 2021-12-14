تحليل: إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس مصلحة إسرائيلية فلسطينية

على عكس الأصوات الإسرائيلية الرافضة لاحتمالات إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة افتتاح قنصليتها العامة في القدس الشرقية، طرح معهد بحوث الأمن القومي (INSS) التابع لجامعة تل أبيب رؤية جديدة مختلفة.

وتتحدث رؤية المعهد عن ضرورة الدفع باتجاه إعادة العلاقات بين رام الله وواشنطن، منعاً لانهيار خيار المفاوضات، كأداة مهمة للوصول إلى تسوية سياسية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في مايو/ أيار الماضي، خلال زيارة إلى رام الله، عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وإعادة العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وواجه هذا الإعلان انتقادات حادة من قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي، التي اعتبرت الأمر اختبارا كبيرا لحكومة نفتالي بينيت، فيما عملت على ممارسة ضغوط كبيرة عليه من أجل التصدي للخطوة، كما دعا خبراء إسرائيليون بينيت إلى الدخول في حوار مع واشنطن لمنع الخطوة.

بدوره، نشر معهد بحوث الأمن القومي، أحد مراكز دعم صناعة القرار في إسرائيل، أمس الإثنين، رؤية مختلفة حول تداعيات جمود العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، وعدم إعادتها إلى ما كانت عليه قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وقيامه بخطوات أدت إلى تراجع العلاقات مع الفلسطينيين.

فتح القنصلية

ورأى الباحث في المعهد يوحنان تسوريف، المتخصص بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، أنه على الحكومة الإسرائيلية ”ألا تعارض استئناف العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بإعادة المساعدات الأمريكية للسلطة، وإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، فضلا عن إعادة فتح القنصلية العامة في القدس الشرقية“.

واشترط إعادة فتح القنصلية بأنه ”ينبغي أن يكون في الموقع الذي توافق عليه إسرائيل“، مضيفا أن هذا الموقف ”سيبث رسائل إسرائيلية بأن مصير القدس الشرقية سيحدد من خلال المفاوضات“.

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التأكيد أمام الأمريكيين أنها ”لا تريد انهيار السلطة الفلسطينية، وأنها تقدر التعاون القائم على الصعيد الأمني، وتحرص على الحوار الذي من شأنه أن يزيد من رقعة التعاون ليطال مجالات أخرى“.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، دعا تقرير لـ ”معهد القدس للاستراتيجية والأمن“ حكومة بينيت إلى الدخول في حوار عاجل مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، لكن مع التأكيد على أن إسرائيل ”لن تقبل بخطوة فتح القنصلية“.

وأفاد بأن إعادة افتتاح القنصلية العامة في القدس الشرقية ”يعد تراجعاً من أمريكا عن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة“، زاعماً أن الأمر يحمل تداعيات قانونية بعيدة المدى.

ورأى أن وجود قنصل أمريكي مستقل في القدس الشرقية سوف يتبنى، تحت ضغوط دول الغرب أو من منطلق عمله، خطوات لصالح الجانب الفلسطيني على حساب الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه ينبغي رفض كل خطوة من شأنها أن تمس بوضع إسرائيل في القدس، وتحسن وضع السلطة الفلسطينية.

إنجازات وأزمات

وفي عودة إلى ”معهد بحوث الأمن القومي“، تطرق الباحث يوحنان تسوريف إلى الملابسات التي دفعته للحث على تعزيز وضع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عبر ملف القنصلية الأمريكية العامة.

وسلط الضوء على أزمات السلطة الفلسطينية والانتقادات الموجهة صوب رئيسها محمود عباس من داخل حركة ”فتح“، وأن هذا الوضع يسير بالتوازي مع ضغوط تمارسها إسرائيل منذ 2009؛ وذلك من أجل ”إزالة القضية الفلسطينية من بؤرة الاهتمام الإقليمي والدولي“، وكل ذلك أدى إلى زيادة نفوذ حركة ”حماس“ أمام الشارع الفلسطيني.

ويعتقد تسوريف أن وضع كهذا ”يعني أنه من الصعب الحديث عن عودة إلى مسيرة سياسية بصيغتها المتعارف عليها، سواء بالنسبة لعباس أو من سيخلفه“.

وذهب إلى أن ”مفاتيح تغيير هذا الوضع بأيدي الأمريكيين، والمجتمع الدولي، وإسرائيل، إذ تمتلك هذه الأطراف القدرة على إحياء المسيرة التي تحتضر، وإعادة الشرعية إلى عباس أو من سيخلفه“.

وسرد الباحث الإسرائيلي طبيعة الأزمات التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وإحباط الشارع الفلسطيني الذي يحمّل السلطة المسؤولية عن الانقسامات الحادثة، وفقدان أواصر الصلة بين حركة ”فتح“ التي يرأسها وبين الجيل الجديد.

وحسب ما أورده، فإنه ”لم تكن سنوات حكم عباس الـ 16 كلها فاشلة، فقد أجرى مفاوضات قائمة على الثقة مع رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت، وأعاد الأمل إلى شعبه“.

وقال إنه ”على الرغم من رفضه لمقترحات أولمرت بشأن التنسيق الأمني، لكنه عزز التعاون ومنع استخدام العنف“.

ورأى الباحث أن الرئيس عباس قام بخلق بنية تحتية مؤسسية واقتصادية للبلاد، خلقت حالة نسبية من الأمان لبيئة الأعمال والاقتصاد، وساهمت حتى اليوم في استقرار أمني بالضفة الغربية، ومن ثم نالت السلطة الفلسطينية عام 2012 اعتراف البنك الدولي بصلاحيتها لإرساء وقيادة دولة مستقلة.

اليمين الإسرائيلي

وبين تسوريف أن المشكلة جاءت من خلال عدم تعاطي رئيس السلطة مع المتطلبات الحزبية لرئيس الوزراء أولمرت، في حينه ”فُسرت على أنها عدم اهتمام بالمسيرة السياسية من جانبه.

وأوضح أنه منذ صعود حكومة اليمين في إسرائيل عام 2009، برئاسة بنيامين نتنياهو، واجه عباس حملات دعائية وتوجها إسرائيليا لتهميش القضية الفلسطينية وإزالتها من جدول الأعمال المحلي والدولي.

ودأبت هذه الحكومات، التي ترأسها نتنياهو، على الاستخفاف برئيس السلطة ووضعوا أمامه شروطا صعبة لاستئناف المفاوضات أفقدته الثقة، وفق المركز.

الطريق الصحيح

وتطرق أيضاً إلى الوضع المتردي لرئيس السلطة والعزلة التي مر بها واضطرار عباس للتقارب مع ”حماس“ والفصائل الأخرى، وإدراكه بعد ذلك أنه سيخسر الانتخابات التشريعية التي بادر بالإعلان عنها بنفسه، قبل قرار الإرجاء، وما أعقب ذلك من تعميق الفرقة في الساحة الفلسطينية، بما في ذلك داخل حركة ”فتح“.

وذهب تسوريف إلى أن عملية ”حارس الأسوار“، في مايو/ أيار الماضي، زادت من نفوذ ”حماس“ التي نالت تأييدا واسعا على حساب السلطة الفلسطينية وحركة ”فتح“ ومنظمة التحرير، ونظر الشارع الفلسطيني إلى ”حماس“ كبديل للسلطة، رغم التحفظات الكبيرة على الحركة التي تحكم غزة.

وأضاف أن ”المأزق الذي يواجهه كل فلسطيني لديه وعي سياسي، يتعلق الطريقة الصحيحة التي يمكن اتباعها لتحقيق الأهداف الوطنية“.

وفي ختام حديثه، زعم الباحث يوحنان تسوريف أن نظرية النضال المسلح جُربت في الماضي، ولم تحقق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أن ”حماس“ بدورها لم تنجح طوال 14 عاماً مضت في تقدم الشأن الفلسطيني، بل تسببت في دمار كبير لقطاع غزة.