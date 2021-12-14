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الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك خلية لحماس بجامعة النجاح في نابلس
تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2021 14:40 GMT
تاريخ التحديث: 14 ديسمبر 2021 14:45 GMT

الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك خلية لحماس بجامعة النجاح في نابلس

تمكن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، من تفكيك بنية تحتية واسعة النطاق لحركة حماس، بجامعة النجاح بمدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش

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المصدر: إرم نيوز

تمكن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، من تفكيك بنية تحتية واسعة النطاق لحركة حماس، بجامعة النجاح بمدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”في نشاط مشترك لقوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك تم كشف وإحباط بنية موسعة لنشطاء من حركة ‎حماس ينتمون إلى ‎الكتلة الإسلامية في ‎جامعة النجاح بمدينة نابلس التي تعد من أهم وأرقى الجامعات في مناطق السلطة الفلسطينية“.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه ”في إطار النشاط الأخير للجيش الإسرائيلي تم اعتقال 11 ناشطا من ‎الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحماس في ‎جامعة النجاح، والمعتقلون تورطوا بعدد من الأنشطة التخريبية لحماس في مناطق الضفة الغربية، تضمنت نقل أموال وتنظيم مسيرات داعمة لحماس إضافة إلى حملات تحريضية تحت إشراف وتوجيه مسؤولين كبار من حماس“.

‏وذكر أفيخاي أدرعي أن ”‎الكتلة الإسلامية تعتبر عنوانًا لشبكات طلابية تابعة لحماس في المؤسسات الأكاديمية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والانضمام إليها يعني تجنيد الطلاب في صفوف ‎حماس، وأنه في السنوات الأخيرة تم الكشف عن عدد من الخلايا العسكرية كانت تخطط لعمليات عسكرية انتمى أعضاؤها إلى الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح“.

وتأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير، من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إحباط بنية تحتية واسعة لحركة حماس في عدد من مناطق الضفة الغربية أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال فيها إن ”قوات الجيش بالتعاون مع الشاباك وشرطة إسرائيل، أحبطت خلية إرهابية تابعة لحركة حماس في مناطق الضفة الغربية، كانت تهدف لتنفيذ عمليات عسكرية، وإنه تم ضبط وسائل قتالية مع المجموعة التي تم اعتقالها، حيث شملت أسلحة متفجرات ومعدات عسكرية كانت ستستخدم بالعمليات“.

كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر 50 عملية اعتقال طالت عناصر من حركة حماس على علاقة بمحاولة إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق تهدف لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وفق بيانات سابقة صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

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