الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك خلية لحماس بجامعة النجاح في نابلس

تمكن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، من تفكيك بنية تحتية واسعة النطاق لحركة حماس، بجامعة النجاح بمدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”في نشاط مشترك لقوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك تم كشف وإحباط بنية موسعة لنشطاء من حركة ‎حماس ينتمون إلى ‎الكتلة الإسلامية في ‎جامعة النجاح بمدينة نابلس التي تعد من أهم وأرقى الجامعات في مناطق السلطة الفلسطينية“.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه ”في إطار النشاط الأخير للجيش الإسرائيلي تم اعتقال 11 ناشطا من ‎الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحماس في ‎جامعة النجاح، والمعتقلون تورطوا بعدد من الأنشطة التخريبية لحماس في مناطق الضفة الغربية، تضمنت نقل أموال وتنظيم مسيرات داعمة لحماس إضافة إلى حملات تحريضية تحت إشراف وتوجيه مسؤولين كبار من حماس“.

في إطار النشاط الأخير تم اعتقال 11 ناشط من #الكتلة_الإسلامية في #جامعة_النجاح، تورطوا بعدد من الانشطة التخريبية لحماس في يهودا والسامرة تضمنت؛ نقل أموال، تنظيم مسيرات داعمة لحماس إضافة إلى حملات تحريضية تحت إشراف وتوجيه مسؤولين كبار من حماس pic.twitter.com/P79pXhaARw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2021

‏وذكر أفيخاي أدرعي أن ”‎الكتلة الإسلامية تعتبر عنوانًا لشبكات طلابية تابعة لحماس في المؤسسات الأكاديمية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والانضمام إليها يعني تجنيد الطلاب في صفوف ‎حماس، وأنه في السنوات الأخيرة تم الكشف عن عدد من الخلايا العسكرية كانت تخطط لعمليات عسكرية انتمى أعضاؤها إلى الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح“.

تعتبر #الكتلة_الاسلامية عنوانًا لشبكات طلابية تابعة لحماس في المؤسسات الأكاديمية في منطقة #يهودا_والسامرة وقطاع #غزة. الانضمام إلى الكتلة الاسلامية يعني؛ تجنيد الطلاب في صفوف #حماس، تبني الخط الايديولوجي لها والجهوزية للعمل ضمنها وتغطية مصاريف الدراسة الجامعية من قبل حماس — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2021

وتأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير، من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إحباط بنية تحتية واسعة لحركة حماس في عدد من مناطق الضفة الغربية أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال فيها إن ”قوات الجيش بالتعاون مع الشاباك وشرطة إسرائيل، أحبطت خلية إرهابية تابعة لحركة حماس في مناطق الضفة الغربية، كانت تهدف لتنفيذ عمليات عسكرية، وإنه تم ضبط وسائل قتالية مع المجموعة التي تم اعتقالها، حيث شملت أسلحة متفجرات ومعدات عسكرية كانت ستستخدم بالعمليات“.

كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر 50 عملية اعتقال طالت عناصر من حركة حماس على علاقة بمحاولة إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق تهدف لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وفق بيانات سابقة صادرة عن الجيش الإسرائيلي.