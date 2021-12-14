العراق.. تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين بتهمة الإرهاب

نفذت السلطات العراقية، الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة مواطنين مدانين بتهم ”الإرهاب“، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

وأعدم الرجال الثلاثة في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم ”الحوت“، في المدينة الواقعة بمحافظة ذي قار في الجنوب، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعد مصادقة رئيس الجمهورية، وفق مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن هويته.

وأوضح المصدر أن ”أحد المعدومين من سكنة ذي قار شارك بتفجير“ في الناصرية، في آب/أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، و“الآخر شارك بتفجير في محافظة كربلاء“.

وأكد مصدر أمني ثانٍ وقوع الإعدامات، مشيرا إلى أن الثلاثة مدانون بقضايا ”إرهاب“.

وكان العراق خلال الأعوام التي أعقبت الغزو الأمريكي في العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، ساحة لحرب طائفية وهجمات بينها تفجيرات يومية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة.

ومنذ إعلان العراق ”انتصاره“ على تنظيم داعش في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

وهذه خامس عملية إعدام تنفذ هذا العام، وبذلك يصبح عدد الذين تمّ إعدامهم في العراق منذ مطلع العام 2021، 17 شخصا، بحسب تعداد لفرانس برس.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية، بحسب منظمة العفو الدولية، التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة ”الإرهاب“، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.