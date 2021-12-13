هيئة حقوقية تطالب حماس بإعلان موقفها من إجراء الانتخابات في غزة

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الإثنين، حركة حماس إلى إعلان موقفها من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، والسماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالعمل في غزة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الديك، في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، إنه ”يجب على حركة حماس في قطاع غزة إعلان موقفها من إجراء الانتخابات المحلية خلال الفترة الحالية؛ حتى يتسنى للجنة الانتخابات المركزية العمل هناك“.

كما دعا الدويك حركة حماس إلى عدم معارضتها أو حتى ممانعة إجراء العملية الانتخابية في قطاع غزة، خاصة خلال المرحلة المقبلة التي ستبدأ مطلع العام المقبل.

وأوضح الدويك أن ”هناك أهمية كبيرة للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية الفلسطينية، خاصة وأنها تشكل 70% من حق الاقتراع“، لافتاً إلى أن النسبة مقسمة إلى 40% في الضفة الغربية و30% في غزة.

وأضاف: ”بعض الهيئات المحلية والتي تحكمها حماس تعاني من إشكاليات كبيرة، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين“.

وأشار إلى أن ”انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية جرت بسلاسة وبمستوى عالٍ من المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة، مما يدلل على الإقبال الواسع من المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي“.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت، الأحد، نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي جرت في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، وأظهرت تقدم المستقلين على حساب القوائم الحزبية.

ووفق رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، أظهرت نتائج الانتخابات المحلية حصول القوائم المستقلة على حوالي 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.

وأعرب ناصر عن أمله بأن تشارك غزة في الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، والتي سيتم عقدها في مارس/ آذار المقبل، لافتا إلى أنهم يتواصلون مع حركة حماس لإجراء الانتخابات هناك.

وكان المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك قال، في وقت سابق، إن ”حجج حركة حماس لمنع إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة غير مقنعة، وليس من حقها حرمان أبناء شعبنا من المشاركة في الانتخابات“.

وأشار الدويك إلى أنَّ وفدًا من الهيئة زار القطاع الشهر الماضي للضغط على حماس لإجراء الانتخابات، حتى لو لم تشارك فيها، معبرًا عن أمله بأن يشارك المواطنون الفلسطينيون في غزة في المرحلة الثانية من الانتخابات.