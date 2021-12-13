العراق.. "داعش" يختطف 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة شرق البلاد

اختطف عناصر من تنظيم ”داعش“ المتشدد في العراق، يوم الإثنين، أربعة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة المحلية لمحافظة ديالى شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“، إن ”تنظيم داعش خطف أربعة مواطنين، بينهم ضابط برتبة مقدم في الشرطة العراقية“.

وأشار إلى أن من بين المختطفين ”منتسبا أمنيا ضمن هيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن موظف مصرفي، وآخر عامل كاسب، أثناء رحلة صيد قرب بحيرة حمرين“.

وأضاف أن ”القوات الأمنية وصلت سريعا إلى موقع الحادثة، وفرضت طوقا للبحث عن المختطفين أو المتورطين في عملية الخطف، وسط استنفار أمني قرب بحيرة حمرين، حيث تتوفر هناك مواقع للصيد يرتادها محبوها بشكل دائم“.

وإلى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، التي تأتي في ظل تنامٍ ملحوظ لتنظيم ”داعش“ في المحافظات العراقية.

وكان التنظيم سيطر، الأسبوع الماضي، على قرية ”لهيبان“ شمالي كركوك، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا، وأعقب ذلك عملية عسكرية انتهت باستعادة القرية من قبل القوات الأمنية.

وهذه أول مرة يبسط فيها ”داعش“ سيطرته على مساحة جغرافية، منذ إعلان هزيمته في العراق عام 2017، وذلك بعد تقويض قدرات التنظيم المتشدد، الذي احتل في عام 2014 نحو ثلث أراضي البلاد.

وتقع قرية ”لهيبان“ في منطقة نائية متنازع عليها بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة أربيل في إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وأوقعت هجمات شنها عناصر التنظيم، مؤخرا، على حواجز أمنية بعضها تابع لقوات البشمركة شمالي محافظة كركوك، وأخرى غربيها تتبع لقوات الشرطة العراقية، عددا من القتلى والجرحى.

وتطلق القوات الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عمليات عسكرية لتعقب عناصر ”داعش“ في بعض المناطق، مثل: محافظات نينوى، وأجزاء من كركوك، وديالى، فضلا عن تعقب عناصره داخل المدن، عبر العمليات الاستخبارية.

ويعد أسلوب الخطف أحد الأساليب المتبعة لدى عناصر تنظيم ”داعش“، حيث قام سابقاً بعمليات مماثلة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم المتشدد إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.