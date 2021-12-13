السودان.. تشكيل لجنة للتحقيق في حوادث القتل أثناء الاحتجاجات

أصدر النائب العام المُكلف في السودان، خليفة أحمد خليفة، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في حوادث القتل والانتهاكات، التي وقعت خلال الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذُ 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي القرار تنفيذا لأحد بنود ”الاتفاق السياسي“ الموقع في الـ21 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيثُ نص الاتفاق على ”إجراء تحقيق في الأحداث التي وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين“.

وحدد قرار النائب العام، الذي اطلعت عليه ”إرم نيوز“ مهام واختصاصات اللجنة في ”التحري والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت خلال وبعد 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث“.

كما شملت مهام واختصاصات اللجنة ”حصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث“.

وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017 ، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام.

وتستأنف قرارات اللجنة للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام في مدة لا تتجاوز أسبوع، على أن ترفع اللجنة تقريرا دوريا كل إسبوعين إعتبارا من تاريخ بداية عملها.

وكان قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد اتخذ في الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرارات بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية وإرسال عدد من الوزراء والقادة السياسيين إلى السجن.

وواجهت القرارات رفضا شعبيا واسعا من خلال الاحتجاجات، التي انطلقت في عدد من المدن السودانية، حيث سقط خلالها أكثر من 40 شخصا، حسب إحصائيات لجنة أطباء السودان المركزية.

وكان الاتفاق الذي أبرمه حمدوك، مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أثار انتقادات واسعة، وأغضب حركة احتجاجية كبيرة تطالب بالديمقراطية منذ الإطاحة في 2019، بالرئيس عمر البشير، كما أنه أبعد فصائل سياسية كانت تشارك الجيش في السلطة.