"واشنطن بوست": إسرائيل هاجمت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ يوم الإثنين، أن إسرائيل استهدفت مرتين منشآت أسلحة كيماوية في سوريا على مدى العامين الماضيين في حملة تستهدف منع دمشق من استئناف إنتاج الأسلحة الكيماوية.

وأكد مصدر مطلع على العملية اشتراط عدم نشر اسمه أو جنسيته دقة التقرير، الذي استشهد بمسؤولين حاليين وسابقين في المخابرات الأمريكية والغربية لم يتم الكشف عن هويتهم، في حين امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق، وفقا لوكالة ”رويترز“.

كما لم يصدر تعليق فوري من مسؤولين في سوريا، بينما تنفي الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية، ووعدت في 2013 بتسليم أسلحتها الكيماوية، وهو ما تقول إنها فعلته.

واعترفت إسرائيل بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا قائلة إنها استهدفت الوجود الإيراني أو تسليم أسلحة إلى جماعات حليفة لإيران.

وذكرت الصحيفة أن طائرات إسرائيلية ضربت في الثامن من يونيو/حزيران ثلاثة أهداف عسكرية قرب مدينتي دمشق وحمص، جميعها مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية السابق، مضيفة أنه في مارس/آذار من العام الماضي استهدفت إسرائيل فيلا ومجمعا لهما علاقة بشراء مواد كيماوية يمكن استخدامها في غازات الأعصاب.

وخلصت تحقيقات متكررة من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب، السارين، وغاز الكلور في هجمات بين 2015 و2018 يقول المحققون إنها تسببت في قتل وإصابة الآلاف، بحسب ”رويترز“.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن القلق من احتمال وقوع أسلحة كيماوية سورية في أيدي جماعات متشددة.

وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن إسرائيل حققت مستوى ردع عاليا ضد إيران في سوريا، بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة ضد الأهداف الإيرانية هناك.

ونقل موقع ”واللا“ العبري، عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم، إن ”الغارات الإسرائيلية استهدفت 75% من الأسلحة الإيرانية في سوريا“.

وأضاف المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أن ”مستوى الردع الإسرائيلي ضد إيران في سوريا وضد الحكومة السورية تحقق بشكل كامل“.

وتابع المسؤولون، أن ”هذه التقديرات بموجب معطيات قُدمت إلى المستوى السياسي الإسرائيلي حول حجم الهجمات في سوريا“، لكنهم لم يفسروا استمرار النشاط الإيراني في سوريا رغم الردع الإسرائيلي الكامل، وفق ما نقله الموقع العبري.