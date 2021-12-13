بيدرسون ينتقل من دمشق إلى بيروت ويبحث مع عون ملف اللاجئين السوريين

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غِير بيدرسون ملف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال لقائه، اليوم الاثنين، الرئيس ميشال عون.

وقال بيدرسون إن مسألة عودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون حاليًا في لبنان إلى بلدهم تندرج في أولويات اهتمامات المنظمة الدولية.

وأعرب بيدرسون خلال لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا عن ”تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على أراضيها، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن“، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأطلع المبعوث الأممي الرئيس اللبناني على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين، أمس، مشيرًا إلى أنها ”تهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة“.

وأوضح بيدرسون أن ”الأمم المتحدة تعمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهي تضع هذه المسألة في أولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف، والتي دعي لبنان إلى المشاركة فيها“.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن الرئيس عون أبلغ السفير بيدرسون أن ”على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، لا سيما وأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وفي إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم والعيش فيها، بدلًا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية“.

وعرض الرئيس اللبناني للمبعوث الأممي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لافتًا إلى ”أن عبء النزوح السوري أُضيف إلى هذه الصعوبات“.

يذكر أن أسلوب تعاطي غالبية الأفرقاء اللبنانيين مع ملف النزوح السوري خضع على مدى الأعوام العشرة الماضية لمزاجية الكيدية السياسية التقليدية في البلد بين فريق ”8 آذار“، الذي دعا إلى تأمين العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين إلى ديارهم، بموجب المبادرة الروسية التي تمّ طرحها قبل عدة أعوام، وفريق ”14 آذار“ الذي اشترط إعادة هؤلاء النازحين بعد ضمان التوصل إلى المرحلة الانتقالية الكفيلة بـ“الإطاحة“ بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أعلن، أمس، من دمشق عدم تحديد موعد جديد لانعقاد الجولة المقبلة لاجتماعات اللجنة الدستورية حتى الآن.

وقال المبعوث الدولي بعد اجتماع مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، الأحد، إنه ناقش مع المقداد “الوضع العسكري والاقتصادي والإنساني والعملية السياسية المرتبطة بذلك”، مشيرًا إلى أنه أجرى مناقشات متعمقة استمرت لأكثر من ساعتين، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتحدث بيدرسون أنه سلّط الضوء على أهمية ما يعتبره “احتمالات انفتاح جديد للعملية السياسية”، ردًا على أسئلة الصحفيين عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وإن كان هناك أي تغيير في هذا الشأن.

وحول سؤال عن بعض التغييرات على الساحة السياسية تجاه سوريا، خاصة من جانب الدول العربية، وإن كان ذلك سيساعد في تحريك الحل السياسي، قال بيدرسون: “يجب علينا الآن ألا نحلل فقط موقف العرب، بل أيضًا الموقف الأمريكي، والأوروبي، والتركي، والروسي، والإيراني، بالإضافة إلى التطورات في سوريا أيضًا”.

وأوضح أنه يرى أن هناك إمكانية الآن للبدء باستكشاف ما أسماه “نهج خطوة بخطوة، حيث نضع على الطاولة خطوات محددة بدقة، ويمكن التحقق منها”.

ونقل موقع للأمم المتحدة عن بيدرسون تصريحات تفيد بوجود “إمكانية الآن للبدء باستكشاف السبل الممكنة للبدء في المضي قدمًا في هذه العملية”، معربًا عن أمله في أن يواصل هذه المشاورات في جنيف أيضًا بالمستقبل القريب.

كما أعرب بيدرسون عن أمله في البدء ببناء بعض الثقة بين الأطراف، مشيرًا إلى أن “القضايا المرتبطة بالوضع الإنساني والتحديات الاقتصادية في سوريا يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من ذلك”.

وكان بيدرسون أجّل زيارته التي كانت مقررة في 30 تشرين الثاني الماضي إلى دمشق لتفشي متحور اوميكرون من كورونا، بحسب مصادر دبلوماسية.

وكان من المفترض أن تُعقد الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في نهاية العام الحالي، لكن مصادر متابعة للملف قالت إن الجولة أُجّلت إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وربما إلى مطلع شباط المقبل.