الشرطة السودانية تفرق تظاهرات قرب القصر الجمهوري في الخرطوم

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الإثنين، لتفريق مئات المحتجين السودانيين في العاصمة الخرطوم بالقرب من القصر الرئاسي خرجوا يطالبون بحكم مدني، بحسب ما أفاد مراسل وكالة ”فرانس برس“.

ويتظاهر المئات من السودانيين في وسط العاصمة وأحيائها للتنديد بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما أطاح البرهان بالمدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Another day of demos in #Sudan. Hundreds making their way to the presidential palace to voice their rejection to the deal signed between PM Hamdok and the army on Nov. 21. #مليونية13ديسمبر pic.twitter.com/XwnGjz5w3w — Hiba Morgan (@hiba_morgan) December 13, 2021

وأفاد مراسلو وكالة ”فرانس برس“، بأن المحتجين حملوا أعلام السودان، وكانوا يهتفون ”الشعب أقوى والردة مستحيلة“.

كذلك حمل آخرون لافتات كتب عليها ”لا للتفاوض“ وهتفوا ”مدنية خيار الشعب“.

وذكر شهود عيان أن مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في ولايتي القضارف وكسلا شرق البلاد.

Tear gas fired at protesters after they reach close to the presidential palace in #Khartoum, Sudan. Crowd now in the thousands.#مليونية13ديسمبر pic.twitter.com/nfR3P8Q4gJ — Hiba Morgan (@hiba_morgan) December 13, 2021

وقال محمد إدريس من كسلا ”الآن المتظاهرون في وسط المدينة يهتفون لا لحكم العسكر“.

ومن القضارف، قالت أمل حسين ”تجمع حوالي 600 شخص في وسط المدينة يحملون الأعلام ويهتفون: السلطة .. الشعب“.

ونفذ قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ”انقلابا عسكريا“ في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحل كل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم العام 2019 عقب إطاحة نظام الرئيس عمر البشير.

وتزامنا مع قرارات عبد الفتاح البرهان، اعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والكثير من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن عبدالله حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يرضِ الجميع ووصفه البعض بأنه ”خيانة“.

وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين، وتحديد موعد الانتخابات في 2023.

وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في الوقت ذاته على سلطات المرحلة الانتقالية، الأمر الذي دفع السودانيين للاحتجاج في شوارع العاصمة وبعض الولايات بشكل مستمر؛ للمطالبة بالحكم المدني.

ورغم ما تنفيه قوات الشرطة من قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، أعلنت لجنة أطباء السودان سقوط 43 قتيلا بالرصاص منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.