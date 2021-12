الشرطة السودانية تفرق تظاهرات قرب القصر الجمهوري في الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الإثنين، لتفريق مئات المحتجين السودانيين في العاصمة الخرطوم بالقرب من القصر الرئاسي خرجوا يطالبون بحكم مدني، بحسب ما أفاد مراسل وكالة ”فرانس برس“.

ويتظاهر المئات من السودانيين في وسط العاصمة وأحيائها للتنديد بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما أطاح البرهان بالمدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Another day of demos in #Sudan. Hundreds making their way to the presidential palace to voice their rejection to the deal signed between PM Hamdok and the army on Nov. 21. #مليونية13ديسمبر pic.twitter.com/XwnGjz5w3w

— Hiba Morgan (@hiba_morgan) December 13, 2021