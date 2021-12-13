إسرائيل.. مشاريع استيطانية جديدة في عدد من الأحياء العربية بالقدس الشرقية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن عزم إسرائيل إقامة مشاريع استيطانية جديدة لليهود في عدد من الأحياء العربية بمدينة القدس الشرقية، من شأنها طرد السكان الفلسطينيين إلى الخارج.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن وحدة ”حارس الأملاك العامة“ في وزارة القضاء الإسرائيلية، تستعد للترويج لخطط مكثفة لبناء مستوطنات يهودية جديدة في خمسة أحياء في القدس الشرقية، هي حي الشيخ جراح، وباب العامود، وبيت صفافا، وصور باهر، وبيت حنينا.

وقالت الصحيفة العبرية: إن ”هذه الخطة تشمل بناء حي عرف باسم أم هارون، والذي سيقام في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، حيث تعيش فيه 45 عائلة فلسطينية معظمها في عقارات يديرها الوصي العام“.

وأكدت الصحيفة، أن البناء الاستيطاني يشمل أيضا إنشاء مستوطنات جديدة، في أماكن يقطنها فلسطينيون، حيث سيتم إخلاء المستأجرين الفلسطينيين هناك.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”هذا سيعني إنشاء حي من مئات الوحدات السكنية في قلب حي الشيخ جراح، وأحياء أخرى في القدس“، لافتة إلى أن دائرة السجل العقاري التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي سجلت الحي باسم ”ملاكه اليهود“، بما يضمن أن كل حي سيتم بناؤه هناك سيكون مخصصا فقط للمستوطنين.

مخطط استيطاني جديد

كشفت الصحيفة عن مخطط استيطاني آخر يتم الترويج له في حي بيت حنينا، حيث فحص ”الوصي العام“ التابع لوزارة القضاء الإسرائيلي، بناء عشرات الوحدات السكنية هناك على مساحة 6 دونمات.

وأضافت الصحيفة: ”يتم الترويج لمخطط استيطاني آخر في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية، مشيرة إلى أن 10 عائلات لمستوطنين استقرت في تلك المنطقة بعد تسليمها ممتلكات ورثها يهود من بريطانيين قبل عام 1948“.

وبحسب الصحيفة، قالت وزارة القضاء الإسرائيلية: إنه ”باستثناء فحص خطة البناء في الشيخ جراح، لا توجد خطط أخرى يجري الترويج لها، وإن خطة حي غفعات هاشكيد هو إجراء تخطيطي يهدف إلى تحسين قيمة العقارات“.

وأشارت وزارة القضاء في حديثها للصحيفة العبرية، إلى أن ”الوصي العام“ يقوم بتعزيز إجراءات التخطيط أو خطط البناء في جميع المناطق بالتعاون مع منظمة ”أصحاب حقوق الأرض“، بما يشمل تل أبيب وهرتسيليا وبات يام وكل المناطق.

وقبل أيام، كشفت القناة الإسرائيلية السابعة، عن مخطط جديد وافقت عليه اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، في مجلس مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل، لبناء 372 وحدة سكنية جديدة بالمستوطنة.

وبحسب القناة العبرية، فإن مجلس مستوطنة كريات أربع وافق خلال العامين الماضيين على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق تجارية وحرم جامعي، في مستوطنة كريات أربع التي تقع في مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، صادقت الحكومة الإسرائيلية أيضا على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يشمل أحياء سكنية في عدد من المدن الفلسطينية هناك.

ورفضت السلطة الفلسطينية في بيانات صحفية مختلفة البناء الاستيطاني المكثف في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلة: إن ”ذلك يمثل امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في قلب البلدة القديمة بالخليل، وفي الضفة الغربية، ومدينة القدس“.

ودعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن مخططاتها الاستيطانية، قائلة: إن ”هذه الخطط الإسرائيلية ستفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية“.