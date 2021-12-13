القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال مداهمة

ذكر مستشفى محلي أن القوات الاسرائيلية قتلت فلسطينيا خلال مداهمة اليوم الاثنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا نعت فيه الرجل ولكنها لم تعلن على الفور أنه عضو.

وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية شبه العسكرية إن الوحدة السرية التابعة لها أطلقت النار على فلسطينيين ألقوا عليها عبوات ناسفة من مسافة قريبة بعد اعتقالها ناشطا مطلوبا في مدينة نابلس بالضفة الغربية وصادرت بندقية في منزله.

وقالت شرطة الحدود في بيان إن أحد الفلسطينيين الذين ألقوا المتفجرات باتجاه الوحدة أصيب بنيران إسرائيلية. وقال مسؤولون في مستشفى محلي إنه توفي متأثرا بجراحه.

ويوم الجمعة الماضي، استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات، خلال مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا فلسطينيا استشهد على إثر إصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس في الصفة الغربية.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 68 فلسطينيا أصيبوا بجروح متفاوتة بينها إصابة خطيرة بالرأس خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي ببلدة بيتا جنوب نابلس.

إلى جانب ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون، عددا من منازل المواطنين في بلدة مادما ورشقوا مركبات المواطنين على طريق بورين الالتفافي جنوب نابلس بالحجارة.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، إن مستوطني ”يتسهار“ هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب طريق بورين الالتفافي، ما أدى إلى تضرر بعضها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وأوضح دغلس، أن المستوطنين هاجموا المنازل في المنطقة الجنوبية لقرية مادما، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين، مشيرا إلى أن عناصر حراسة المستوطنة أطلقوا النار صوب المواطنين.

وفي سياق ذي صلة، أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية في مدينة قلقيلية، المناهضة للاستيطان.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين جيش الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.