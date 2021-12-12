لبنان.. حماس تتهم فتح بقتل 3 من عناصرها خلال جنازة في "البرج الشمالي"

قتل ثلاثة عناصر من حركة حماس، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من الحركة قتل في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد قيادي من الحركة وكالة ”فرانس برس“.

واتهم عضو قيادة حركة حماس في لبنان رأفت المرة، والذي كان مشاركا في التشييع، ”عناصر من الأمن الوطني التابع لحركة فتح بإطلاق النار باتجاه المشيعين أثناء وصولهم إلى مدخل المقبرة“، مشيرا إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة ستة آخرين من المشيعين في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور.

وقال أحد سكان المخيم لوكالة ”فرانس برس“ إنه ”عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، من ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من“.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 192 ألف لاجئ فلسطيني على الأقلّ في مخيّمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك الكهربائية.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقا أمنيا وثيقا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات بأسلحة، وشهدت مخيّمات عدة خلال السنوات الماضية، حوادث اغتيال واعتداءات بسيارات مفخخة واشتباكات.

وهزّ انفجار ضخم مساء الجمعة الماضي، مخيم البرج الشمالي، وفيما أعلنت حركة حماس إنه ناجم عن ”تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا“، وقال مصدر عسكري لبناني إن المستودع كان يحتوي أيضا ذخيرة وأسلحة، دون أن يُبين سبب اندلاع الانفجار.

ونعت حركة حماس أمس السبت، أحد عناصرها حمزة شاهين، الذي قالت إنه ”استشهد في مهمة جهادية“، وكان توفي متأثرا بجروح أصيب فيها مساء الجمعة.

وطالب زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وزارتي الدفاع والداخلية، بكشف الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار.

وكتب عبر حسابه في تويتر: ”إلى وزارتي الدفاع والداخلية، نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه“.