منصب رئيس العراق "يفلت" من الأحزاب السنية واستدارة نحو "البرلمان‎‎"

تراجعت الأحزاب السنية في العراق، عن مساعيها للظفر برئاسة الجمهورية، بسبب الإصرار الكردي على المنصب، فيما استدارت نحو رئاسة البرلمان، وسط تنافس محموم.

وكانت الكتل السنية وتحديدا تحالف ”تقدم“ برئاسة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، أطلقت بعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حراكا للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية.

غير أن هذا الحراك، قوبل برفض كردي، وإصرار على ترشيح أحد الشخصيات من الإقليم لهذا المنصب، وهو ما اضطر الكتل السنية، إلى العودة نحو توافقات تأسيس نظام ما بعد عام 2003، حيث خُصص منصب رئاسة البرلمان للأحزاب السنية.

وتعاقب على رئاسة العراق، 3 من الشخصيات الكردية، منذ العام 2005، وجميعهم من حزب الاتحاد الوطني، وأولهم الرئيس الراحل جلال طالباني لغاية عام 2012، وفؤاد معصوم لعام 2018، وأخيراً الرئيس الحالي برهم صالح.

إدارة كردية جيدة

وفي هذا الخصوص، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أن ”الأحزاب الكردية نجحت في إدارة منصب رئاسة الجمهورية، ولم تتخندق، أو تصطف طائفيا“.

وقال خوشناو، إن ”رؤساء الجمهورية السابقين كانون محايدين، وحافظوا قدر الإمكان على التوازن الإقليمي، وكذلك الداخلي، فضلاً عن الحفاظ على الدستور العراقي“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”منصب رئاسة الجمهورية، من حصة الأكراد، وفق التقسيم المتعارف عليه، وهو لا ينحصر بحزب الاتحاد الوطني، بل من حق جميع الأحزاب الكردية، لكننا نبحث عن التوافق“.

ولفت إلى أن ”البحث جارٍ مع الكتل الأخرى عن النقاط المشتركة، وكيفية الوصول إلى نقاط مشتركة، تضمن موافقة الجميع على المرشحين لمختلف المناصب“.

وجرى العرف في العراق خلال جميع الانتخابات الماضية، أن يتسلم المكون الشيعي رئاسة الوزراء، والكردي رئاسة الجمهورية، فيما يكون منصب رئيس البرلمان من حصة السنة.

وفي أيار/مايو الماضي، قال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، خلال تصريح صحفي إنه ”من مصلحة العراق أن يكون رئيس الجمهورية سُنيا، ليحظى العراق بدعم عربي كبير، ويستعيد حاضنته العربية التي افتقدها منذ سنوات طويلة“.

ويعد تفكيك نظام ”المحاصصة“، أحد أبرز مطالب احتجاجات عام 2019، في العراق على نحو محدود، والتي أطاحت بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وخلال المحاولات السابقة، لم تفضِ الحوارات بين الكتل السنية والكردية، إلى توافق حول المنصب، وهو ما أعاد الكتل السنية، إلى الحوارات بشأن منصب رئاسة البرلمان.

”تقدم“ و“العزم“

وأفرزت الانتخابات النيابية، تحالفين كبيرين للسنة، وهما ”تقدم“ برئاسة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي (38 مقعدا)، وتحالف ”العزم“ برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، (34 مقعدا).

من جهته، يرى القيادي في تحالف ”العزم“ محمد العبد ربه، أن ”منصب رئاسة الجمهورية تشريفي، ولا توجد فيه أية صلاحيات، وليس من مصلحة العرب السنة، الحصول على هذا المنصب، إلا إذا كان هناك توجه لمنحه صلاحيات أكبر“.

وأضاف العبد ربه في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”منصب رئاسة البرلمان يعد الأكثر أهمية لنا في الوقت الحالي، لكن عندما أشيع هذا الكلام في الأروقة السياسية كان لأغراض الدعاية، وهو انطلق من قبل تحالف تقدم، الذي ربما رأى من الصعوبة التجديد لرئيسه محمد الحلبوسي، لدورة أخرى في البرلمان، لذلك لجأ إلى ذلك“.

ولفت إلى أن ”منصب رئيس البرلمان لديه صلاحيات واسعة، من أبرزها تشريع القوانين، ومراقبة الأداء الحكومي“.

وتسلم العرب السنة، منصب رئاسة الجمهورية، لمرة واحد فقط، بعد عام 2003، عندما تسلم المنصب، الشيخ غازي عجيل الياور، خلال حكومة إياد علاوي الانتقالية، ليجري اتفاق بين الجميع على تسلم المناصب وفق التقسيم المكوّناتي.

ومنذ أيام، يخوض حزبا ”تقدم“ و“العزم“ حوارات مكثفة، للخروج بتوافق حول الشخص المرشح لمنصب رئاسة البرلمان، حيث أكد الطرفان أحقيتهما بالمنصب، بداعي حصولهما على عدد مقارب من المقاعد.