إعلام عبري: انفجار "البرج الشمالي" يثير مخاوف إسرائيلية من جبهة جديدة لحماس بلبنان

لفت الانفجار الذي هز مخيم ”البرج الشمالي“، في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان، يوم الجمعة الماضي، أنظار الإسرائيليين إلى تلك الساحة بشكل ملحوظ.

واستقبل الإعلام العبري ومواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، الأنباء من زاوية أن حركة حماس تعمل على تعزيز قوتها وتواجدها في جنوب لبنان، لتفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، ولتشكل سندا ودعما لمنظمة حزب الله.

ولم يكن الحديث منصبا في إسرائيل خلال السنوات الماضية على نظرية بناء جبهة عسكرية جديدة في الجنوب اللبناني من قبل حماس، إذ تركز الحديث هناك على قاعدة ثابتة تقوم على منع إيران وحزب الله من بناء جبهة جديدة تطل على شمال إسرائيل من جانب سوريا.

ومع أن وقائع سابقة جذبت أنظار الإسرائيليين إلى هذا الملف، مثل تلك التي تخللت عملية ”حارس الأسوار“ الإسرائيلية على قطاع غزة، في أيار/ مايو الماضي، بيد أن الانفجار الأخير ربما سيشكل بداية لرواية إسرائيلية ثابتة عن خطر الجبهة التي تعمل حماس على تأسيسها على الحدود الشمالية، بحسب الإعلام العبري.

قوة دعم

ورأت صحيفة ”ماكور ريشون“ الإسرائيلية، يوم الأحد، أن الانفجار ”كشف أن قوة حركة حماس تتزايد في لبنان، وأنها على غرار قطاع غزة، تستخدم السكان المحليين في لبنان غطاء لعملياتها“.

ونوهت الصحيفة إلى أن ”النعي الذي أصدرته حماس عقب وفاة أحد أعضائها خلال الانفجار، وهو المهندس حمزة إبراهيم، وبيان الذراع العسكرية للحركة (كتائب القسام)، يصبان في اتجاه أن الحديث يجري عن نشاط عسكري للحركة“.

ولفتت إلى ”الانتقادات الحادة التي جاءت من الشارع اللبناني، والاتهامات باستغلال المدنيين كغطاء لأنشطة عسكرية ومكاسب شخصية، على غرار الاتهامات التي توجه لحزب الله ولا سيما عقب انفجار مرفأ بيروت، أو تلك التي توجه لحماس في غزة“.

وذكرت أن ”انفجار مخيم البرج الشمالي، يشكل حادثة عمل تؤشر على أن حماس وذراعها في لبنان، تحت قيادة صالح العاروري، القيادي المفرج عنه إبان صفقة الجندي جلعاد شاليط، تستثمر هناك من أجل زيادة التهديد القادم من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل، مشكلة قوة دعم لمنظمة حزب الله“.

تصنيع الصواريخ

وذكر حساب لموقع استخباري إسرائيلي على تويتر، يحمل اسم ”Intelli Times“، أن حمزة إبراهيم شاهين، الذي سقط خلال انفجار ما أسماها الموقع ”ورشة الصواريخ“ التابعة لحماس قرب مدينة صور، عمل مهندسا من قبل ”مكتب البناء“ التابع للحركة في الخارج.

وقال: ”يمكننا أن نضيف لذلك أن أحد أفراد عائلته هو المسؤول الأمني عن منظومة الإنتاج والتطوير الخاصة بالحركة في جنوب لبنان“.

وأشار الحساب ذاته إلى أنه ”خلال الفترة الأخيرة، كشفت مصادر استخبارية عبر موقع إنترنت متخصص، يحمل اسم (خلاص حماس)، مواقع لأنشطة مكتب البناء التابع لحماس في جنوب لبنان، ولاحظ وجود ساحة مقامة في مسجد بمخيم برج الشمالي في مدينة صور، يستخدم كورشة لتصنيع الصواريخ“.

من جهته، أشار المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم، عبر حسابه على تويتر، إلى ”نعي حماس أحد من سقطوا في الانفجار بموقع تخزين الأسلحة في صور اللبنانية، وهو مهندس ينتمي للحركة“.

وقال إن ”حمزة إبراهيم شاهين، هو شقيق محمد إبراهيم شاهين (أبو عماد) رئيس وحدة الأمن العسكري للحركة في الخارج، ويبلغ من العمر 39 عاما ويعيش في إسطنبول“.

وأضاف أن ”الانفجار في مخزن الأسلحة والذخائر التابع لحماس، كشف جزءا من البنية التحتية العسكرية التي أسستها الحركة في لبنان بمصادقة حزب الله، وغض طرف من قبل الحكومة اللبنانية“، على حد زعمه.

وتابع: ”المسؤول عن إقامة البنى التحتية للحركة هو صالح العاروري، وذراع حماس في تركيا“، محذرا من أن ”حماس تبني قدرات عسكرية لمهاجمة إسرائيل من الجبهة الشمالية أيضا“.

أهداف حماس

بدوره، أشار العميد احتياط ايتان دانغوت، والذي تولى في الماضي رئاسة مكتب منسق أعمال الحكومة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر حسابه على تويتر، إلى أن ”حماس – لبنان، والانفجار في صور، يوضحان النموذج الذي تبنيه حماس منذ عملية حارس الأسوار، ويقوم على بناء قوة في جنوب لبنان تخدم هدفين أساسيين“.

وأوضح أن ”الهدف الأول هو فتح جبهة إضافية لحماس تدعم الإستراتيجية التي تقول إن الحركة هي التي تقود الصراع الفلسطيني ضد إسرائيل، وأنها حامية القدس، والثاني هو أن السياسات الهجومية تخدم حزب الله كذراع ثانوية“.

ورأى الوزير الإسرائيلي السابق الدرزي أيوب قرا، أن ”انفجار مخزن السلاح التابع لحماس في لبنان، يزيد وتيرة الغضب العميق الذي يسود منذ انفجار مخازن السلاح التابعة لحزب الله في مرفأ بيروت“.

وطالب زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وزارتي الدفاع والداخلية، بكشف الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار.

وكتب عبر حسابه في تويتر: ”إلى وزارتي الدفاع والداخلية، نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أمس الأول في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه“.

وفي المقابل، اعتبرت حركة حماس بدورها، أن الاتهامات ضدها ”تضليل إعلامي“، قائلة إن ”الحديث يدور حول أخبار كاذبة“.

وذكرت في بيان أن ”الانفجار نجم عن ماس كهربائي في مخزن يحتوي على كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا“.