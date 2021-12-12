رغم مطالبته بتمديدها.. إسرائيل ترفع الحراسة الأمنية عن نتنياهو وعائلته

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشؤون الأمن العام قررت رفع الحراسة الأمنية عن عائلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعد رفضها الطلب الذي تقدم به في وقت سابق لتمديد عمل أطقم الحراسة الخاصة به وبعائلته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن ”اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام قررت رفع الحراسة الشخصية عن زوجة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وابنيه يائير وافنير، وسحب السيارات الحكومية منهم“.

وبعد عقدها اجتماعا بناء على طلب من نتنياهو لتمديد عمل طواقم الحراسة الخاصة به، نقلت اللجنة الوزارية عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، قوله إن ”ممثلي جهاز الأمن العام الشاباك والشرطة والموساد أوضحوا خلال الجلسة أنه ما من خطر على العائلة، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من الإثنين“، مؤكدة أنها ”ستلتزم بقرار سابق اتخذته برفع الحراسة عن نتنياهو، بعد 6 أشهر من انتهاء عمله في منصبه رئيسا للوزراء، التي تنتهي غدًا فعليًا“.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت في وقت سابق، إن نتنياهو بعث برسالة لرئيس الوزراء الحالي نفتالي بينت، يحذر فيها من إزالة الحماية الأمنية عنه وعن أسرته، بسبب وجود تهديدات حقيقية على حياته.

ونقلت القناة ”12“ العبرية، نص الرسالة التي جاء فيها أن ”نتنياهو، يسعى لتغيير القرار المتعلق بإزالة الحراسة الأمنية المشددة على أفراد عائلته، وتمديدها إلى ستة أشهر جديدة، وأنه بسبب طول فترة ولايته كرئيس للوزراء سابقًا، وبالعودة إلى طبيعة النشاط والقرارات التي اتخذها على مدار السنوات الماضية ضد الدول المعادية، هناك حسابات دموية مفتوحة مع تلك الدول التي قد تراقب انخفاض المستوى الأمني بشكل كبير ما يسمح لها بالتصرف ضدي أو ضد أسرتي في الوقت المناسب الذي يرونه“.

كما تطرق نتنياهو، في الرسالة إلى حادثة مقتل الوزير رحبعام زئيفي، التي تمت بعد إزالة الأمن عنه، مشيرا إلى أن هذه مسألة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية وأنه يجب تمديد الأمن ستة أشهر أخرى، وتحدث مرتين عن التهديدات حول أسرته، حيث أعرب في مرات سابقة عن خشيته على حياته وحياة أسرته بعد تركه منصب رئيس الوزراء.

وترأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية من 2009 حتى 2021، حيث كان يحظى بحراسة مشددة، لكن مع تولي رئيس الوزراء نفتالي بينيت لمهامه، قررت اللجنة الوزارية لشؤون ”الشاباك“، تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر، اعتبارا من نهاية مهامه رئيسا للوزراء، بدلا عن عام كما كان مقررا في السابق.