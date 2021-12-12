المستقلون يتقدمون على "الحزبيين" في الانتخابات المحلية الفلسطينية بالضفة الغربية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية المحتلة، وأظهرت تقدم المستقلين على حساب القوائم الحزبية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، في مؤتمر صحفي له بمدينة رام الله، إن ”نتائج الانتخابات المحلية أظهرت حصول القوائم المستقلة على حوالي 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%“.

وأوضح حنا أن ”نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687″، مشيرا إلى أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن ”عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 268,318، وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01% والأوراق الباطلة 2.43%“.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 162 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.

وأشار ناصر إلى أن لجنة الانتخابات اجتمعت، اليوم الأحد، في مقرها العام بمدينة البيرة وعبر جهاز الربط التلفزيوني مع مكتبها في غزة، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، حيث رأت اللجنة أن أيا من هذه الشكاوى لا تؤثر على نتائج الانتخابات.

وفي سياق ذي صلة، أعرب ناصر، عن أمله بأن تشارك غزة في الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، والتي سيتم عقدها في آذار مارس المقبل، لافتا إلى أنهم يتواصلون مع حركة حماس لإجراء الانتخابات هناك.

وتابع ناصر: ”يجب إيجاد وسائل أخرى لإجراء الانتخابات العامة في القدس؛ نظرا لأهميتها“، مشيرا إلى وجوب الذهاب لانتخابات عامة وألا تبقى القدس هي المشكلة لمنع الانتخابات.

ونوه إلى أن لجنة الانتخابات المركزية لا تتدخل في دوافع إجراء الانتخابات، مبينا أنه لم يسجل أي خلل في الانتخابات المحلية التي أجريت أمس بالضفة الغربية.

وشاركت حركة حماس في هذه الانتخابات بشكل غير رسمي، حيث وجهت عناصرها بدعم عدد من القوائم، كما استغلت الحركة وجود بعض الخلافات بين حركة فتح والأحزاب اليسارية في الضفة الغربية للتحالف مع بعض القوائم اليسارية.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية، في أيار مايو من العام 2017، حيث جرت في الضفة الغربية، بدون قطاع غزة؛ بسبب رفض حماس التي تسيطر على غزة إجراءها.

وحددت الحكومة الفلسطينية 11 كانون الأول ديسمبر الجاري، موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات، فيما ستكون المرحلة الثانية في آذار مارس المقبل.