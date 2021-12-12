بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بلقاء الناظوري والحداد وتدعو إلى استكمال توحيد المؤسسات

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عقد، يوم أمس السبت، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبدالرزاق الناظوري في سرت، داعية إلى استكمال توحيد مؤسسات الدولة.

وأكدت البعثة في بيان لها نشرته على صفحتها على ”تويتر“، أنها تشجع ”جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية“، وقالت إنها ترحب بهذه الخطوة ”ترحيبا حارا“.

وكان نائبا رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني قد ثمنا، لقاء محمد الحداد وعبدالرازق الناظوري، أمس في سرت، ووصفا أجندة اللقاء بأنها كانت ”ليبية خالصة“.

ويُعتبر اللقاء بين الحداد والناظوري أول لقاء معلن يتم بين ممثلين عسكريين بالمنطقة الغربية وآخرين بالمنطقة الشرقية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، فإنه لم تعرف أية تفاصيل عن فحوى هذا اللقاء بين الناظوري والحداد، لا سيما وأنه اللقاء الأول الذي يجمع بين الشخصيتين العسكريتين.

ووصف الفريق الناظوري اللقاء بالودي جدا، وبتقارب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الذي سيكون قريبا جدا وبدون تدخل أجنبي، بحسب قوله.

وقال الناظوري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “إننا كمؤسسة عسكرية غير معترضين على بناء الدولة المدنية وسرعة إنجازها، ونحترم كل المؤسسات المدنية، والمؤسسة العسكرية غير معنية بالتجاذبات السياسية، وتريد حماية الوطن وحدوده والدستور”.

وأوضح الناظوري أن ”هذه اللقاءات ستتواصل في الأيام المقبلة، ونحن ننتظر انضمام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى هذه الاجتماعات التي ستكون متتالية وبدون تدخل خارجي“، بحسب ما نقلته صحيفة ”عين ليبيا“ الإخبارية على موقعها.

وجاء اللقاء قبل أقل من أسبوعين من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية، في 24 ديسمبر / كانون الأول الجاري، بينما تعهد الجيش الليبي بتأمين هذا الاستحقاق.

ونصّت وثيقة الحوار الليبي في جنيف، في مارس / آذار الماضي، على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش، بعد سنوات من الاقتتال والانقسام بين الشرق والغرب.

وكان وزير الاقتصاد الليبي والمرشح للانتخابات الرئاسية سلامة الغويل، قد توقع أن يتم تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من 3 إلى 4 أشهر، معربا في الوقت نفسه عن تأييده لإجرائها بموعدها.

وقال الغويل في تصريح لوكالة ”سبوتنيك“ الروسية، إنه ”من الصعب التكهن بمصير الانتخابات، لكن أتوقع إزاحة الموعد بقدر من ثلاثة إلى أربعة أشهر“.

وأضاف أن ”تأجيل الانتخابات يعقد من الأوضاع السياسية الليبية في زاوية، لكن في زاوية أخرى يمنح الناس وقتا لتصل إلى قناعة أو لتقنع بعضها البعض بتقليل مخاطر إجراء الانتخابات“.

وأوضح أن ”الناس هنا المقصود بها المرشحون والقوى السياسية التي تقف من ورائهم، هناك مرشحون مستقلون وهناك مرشحون تقف وراءهم قوى سياسية ومرشحون تقف وراءهم دول“.