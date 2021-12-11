العراقيون يترقبون قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق جلسة المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين المقبل، للبت في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات من قبل قوى ”الإطار التنسيقي“.

وأجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأنها، حيث رفضت الأجنحة السياسية تلك النتائج بسبب خسارتها، وشكلت ما يُعرف بـ“الإطار التنسيقي“.

واتهمت تلك القوى المفوضية بالتلاعب وتزوير النتائج، حيث دفعت بأنصارها، وأغلبهم مسلحون، إلى الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء، وسط بغداد؛ بهدف الضغط على المفوضية، وتغيير النتائج، فضلاً عن إطلاقها مساراً سياسياً للتشاور مع الكتل الأخرى، لضمان حصتها من الحكومة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة بغداد صدامات بين المعتصمين وقوى الأمن، فضلاً عن احتجاجات واسعة، تخللتها محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبعد إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية، وبت الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في الطعون بالنتائج كذلك، لجأت القوى المعترضة إلى المحكمة الاتحادية كطوق نجاة أخير لتحقيق مرادها، وهو إلغاء نتائج الانتخابات.

وأجلت المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، النظر بالدعوى التي قدمتها الفصائل المسلحة ضد النتائج، إلى يوم الاثنين المقبل، وسط ترجيحات برد الطعون المقدمة، ما يمهد للإعلان النهائي عن المصادقة على نتائج الانتخابات.

تحذيرات من الفوضى

وفي هذا الإطار، رأى الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، أن ”جميع الأطراف السياسية تترقب جلسة المحكمة الاتحادية، وفيما إذا كانت سترد الدعوى القضائية، التي قدمتها قوى الإطار التنسيقي، لإلغاء نتائج الانتخابات أو ردها، وهو ما سينعكس سريعاً على المشهد السياسي، والشارع العراقي“.

وأضاف البيدر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”العراق قد يشهد حالات فوضى وصدامات في حال رفض المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة ضد الانتخابات، ما يعني أن الأيام المقبلة ستكون ساخنة، وهو ما يستدعي قيام المؤسسة العسكرية بواجبها، تحسباً لأي طارئ“.

لكن عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي استبعد إمكانية التصعيد في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الحالية، لكنه رجح تأخر تشكيل الحكومة المقبلة إلى أمد غير قصير؛ بسبب عمق الخلافات بين جميع الأطراف السياسية.

وقال راضي، في تصريح صحافي، إن ”المحكمة الاتحادية وافقت مبدئياً على طعون الإطار التنسيقي، وقررت تشكيل لجان للتدقيق فيها“.

وأكد أن ”الطعون التي تم التقدم بها مشفوعة بأدلة وبراهين عديدة وواضحة، وليست مبنية على افتراضات فقط“.

ولم تتمكن قوى الإطار التنسيقي من إحداث تغيير في نتائج الانتخابات، عبر الاعتصامات والضغوطات التي مارستها على المفوضية الانتخابية، وتلويحها الدائم بملف السلم الأهلي والمجتمعي.

وحصلت تلك القوى على 17 مقعداً فقط في الانتخابات، نزولاً من 48 مقعداً كانت قد حصلت عليها خلال انتخابات عام 2018.

وترفض القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات الاتهامات الموجهة إلى مفوضية الانتخابات، وتؤكد أن الاقتراع جرى على قدر كبير من الشفافية، خاصة في ظل عدم وجود أدلة قاطعة تثبت التزوير أو التلاعب.

أدلة غير كافية

وأشادت بعثة الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن الدولي، ومئات المراقبين المحليين والدوليين، بالانتخابات العراقية، حيث أكدوا أنها جرت في أجواء جيدة، وتختلف كثيراً عن الانتخابات التي جرت عام 2018، ما يصعب وفق مراقبين إحداث تحول في النتائج.

ورأى عضو شبكة شمس لمراقبة الانتخابات إياد الطائي أن ”الدلائل التي قدمتها قوى الإطار التنسيقي غير كافية لإقناع المحكمة الاتحادية بالاستجابة لمطالبهم، وإلغاء نتائج الانتخابات الحالية، فضلاً عن تداعيات هذا القرار على الوضع السياسي بشكل عام، وهو ما يُدخل البلد في أزمة أخرى“.

وأضاف الطائي، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”إجماع المنظمات المحلية والدولية، والبعثات الأجنبية والمجتمع الدولي، على سلامة الإجراءات في الانتخابات العراقية، إضافة إلى رئاسة مجلس القضاء التي أكدت عدم وجود تلاعب، يجعل من مطالبة تلك القوى بإلغاء النتائج ضرباً من المستحيل، خاصة وأن الهيئة القضائية التي تشكلت للنظر بالطعون المقدمة ضد فوز أو خسارة بعض الأفراد، غيرت خمسة مقاعد فقط، رغم تلقيها أكثر من ألف شكوى، ما يعطي صورة عن القرار المقبل للمحكمة الاتحادية، وهو تمرير النتائج والمصادقة عليها“.