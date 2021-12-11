وزير فلسطيني: حماس تعيق إجراء الانتخابات المحلية في غزة

أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، السبت، أن حركة حماس تقوم بخطوات غير قانونية لمنع إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، اعتبر الصالح أن حركة حماس، ”تشكل العائق الأساسي أمام إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة“.

وقال الوزير الفلسطيني، إن ”حركة حماس، تمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وتقوم بتعيين رؤساء بلديات وهيئات محلية بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية“.

وأشار الصالح إلى أن الحكومة الفلسطينية، أرسلت وساطات عديدة لإقناع حركة حماس بإجراء الانتخابات، غير أن كل هذه الجهود فشلت.

وأوضح الصالح، أن ”منع حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة هو انتهاك للقانون ولحق المواطن في ممارسة الديمقراطية“.

ولفت الوزير الفلسطيني إلى أنه حال تراجعت حركة حماس عن موقفها بمنع الانتخابات، فإنها ستجري في قطاع غزة في 26 من آذار/ مارس المقبل.

واتهم الوزير الصالح، ”حماس بالتناقض الواضح في مواقفها حول الانتخابات، حيث تمنعها في محافظات قطاع غزة، وتشارك فيها عبر نقابات وهيئات محلية في محافظات الضفة الغربية في الشمال“.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن الانتخابات المحلية استحقاق قانوني يتوجب عبره إجراء انتخابات الهيئات المحلية كل 4 سنوات.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، كان من المقرر أن تجري الانتخابات المحلية البلدية اليوم السبت، في 387 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن وبسبب منع حركة حماس اجراء هذه الانتخابات تقرر تأجيل الاقتراع في قطاع غزة إلى المرحلة الثانية في 11 هيئة محلية.

ومنذ ساعات الصباح، أفادت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية ”المرحلة الأولى“ بلغت 11.3%.

وبحسب بيانات مختلفة صادرة عن لجنة الانتخابات، بلغ عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية 45,844، من مجمل أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 405,687 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت.

ونوّهت اللجنة في بياناتها، إلى أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أية مخالفات أو خروقات.

ولفتت اللجنة إلى وجود 222 مركز اقتراع منتشرة في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية، وستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء السبت.