فصائل فلسطينية تحمل حماس مسؤولية انفجار البرج الشمالي بلبنان والحركة تنفي

استنكرت فصائل فلسطينية، تخزين حركة حماس للأسلحة والذخائر وسط منشآت مدنية في لبنان، عقب الانفجار الذي شهده الجمعة، مخيم البرج الشمالي في مدينة صور اللبنانية، محملين الحركة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الحادث.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني في لبنان، أن ”حركة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانفجار الذي وقع داخل مسجد في مخيم برج الشمالي في مدينة صور اللبنانية، وراح ضحيته عدد من المواطنين إضافة لتدمير عدد من المنازل“.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب في لبنان غسان أيوب، إن ”تخزين حركة حماس للذخائر والأسلحة أسفل مسجد أمر مدان، وهو استخفاف بحياة المواطنين“، وفق ما صرح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية.

واعتبر أن ”وجود مكاتب عسكرية وسط التجمعات السكانية، وتحديدا في المخيمات أمر خطير، لا سيما إذا كانت تحوي داخلها أسلحة وذخائر“.

مشاكل المخيمات

وفي السياق ذاته، عبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن القلق الشديد جراء الانفجار.

وقال مجدلاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، إن ”هذا الأمر يثير المخاوف تجاه أمن أبناء شعبنا في المخيمات التي يتوجب عدم نقل المشاكل إليها، كونها هشة وضعيفة من حيث البنية التحتية، ومساكنها غير قادرة على مواجهة الشتاء، وليس الانفجارات“.

وأضاف: ”أيًا كانت الأسباب التي تسوقها حماس لتخزين أسلحتها أسفل المسجد، إلا أن ذلك مرفوض وغير مقبول حفاظا على أمن شعبنا وسلامته“.

وأردف الوزير الفلسطيني، أن ”الوضع الفلسطيني ليس بحاجة للدخول على خط الأزمة الداخلية في لبنان، وأن حركة حماس لم تستفد من تجربة الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير في لبنان وما واجهته هناك، كما أنها لا تريد الاستفادة من كل شيء وليست هذه التجربة“.

وأكمل قائلا: ”منظمة التحرير لم تضع مستودعات للأسلحة في أيّ من المخيمات التي كانت تشكل قلاعا للصمود والمواجهة والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء والدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل؛ حفاظا على أمن الشعب الفلسطيني واستقراره، كما أنها لم تتعامل بتهور مع الأمور التي تمس حياة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات“.

حوادث متكررة

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، إن ”الانفجار الذي وقع الليلة في مخيم البرج الشمالي في لبنان يدل بشكل واضح على أن حركة حماس لم تأخذ العبرة من الانفجار الذي حدث في سوق الزاوية في قطاع غزة قبل عدة أشهر، وأدى لوفاة وجرح عشرات المواطنين“.

ودعا حركة حماس لضرورة الالتزام بالاتفاق الذي وقعت عليه وكافة القوى والفصائل الوطنية، بعدم تخزين المواد المتفجرة في مخيمات أبناء الشعب الفلسطيني، حتى لا تتكرر الانفجارات في مخازن الأسلحة.

واتفق معه في الرؤية واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الذي شدد على أن ”تخزين حركة حماس الأسلحة في المساجد والمنازل والأماكن العامة أمرٌ مرفوض، يجب ألا يتكرر ويضر بالعلاقات الفلسطينية اللبنانية“.

وطالب أبو يوسف في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“ حماس بعدم الاستخفاف بحياة المواطنين كما حصل في سوق الزاوية في غزة، والبرج الشمالي في لبنان، وعدم تخرين الأسلحة في الأماكن العامة، داعيا إلى إعادة النظر بكل ما يشكل خطورة على وضع أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله في لبنان.

انعكاسات خطيرة

بدوره، استهجن الكاتب والمحلل السياسي عبدالمجيد سويلم تخزين حماس للأسلحة في مسجد بمخيم البرج الشمالي بلبنان، مشيرا إلى خطورة وانعكاسات هذا الانفجار ضد الوجود الوطني الفلسطيني في لبنان، ودول اللجوء، معربا عن أسفه لمثل هذه الأعمال.

وجدد المطالبة بضرورة الابتعاد عن تخزين الأسلحة بمناطق مأهولة بالسكان، مبينا أنَّ حماس لم تلتفت لهذه المناشدات والمطالبات بالابتعاد عن المدنيين وتواصل عمليات الاستعراض التي تقوم بها.

وتساءل سويلم: ”ما الحكمة من تخزين المتفجرات والأسلحة في مسجد ويمكن أن تنفجر في أية لحظة وتؤدي لخسائر ؟ وما المبرر لدى حماس حول تخزين السلاح في المسجد؟“.

نفي وتبريرات

من جهتها، نفت حركة حماس، في بيان لها، السبت، الأنباء التي يجري تداولها بشأن انفجار المستودع، مؤكدة أن الانفجار وقع نتيجة تماس كهربائي في مخزن يحوي مواد مخصصة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت أن ”المخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة للمرضى، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا، التي كانت مخصصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية“.

وأوضحت الحركة في بيانها أن ”النيران ألحقت الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة“، معبرة عن استنكارها ”لحملة التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث“.

وأكدت الحركة أن ”ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل العشرات، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة“.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، أعلنت، الجمعة، عن وقوع انفجار في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية داخل مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور.

وأشارت الوكالة إلى ”سقوط ضحايا وجرحى جراء انفجار في مستودع أسلحة تابع لحركة حماس، وأن أصوات التفجيرات سمعت في صور والقرى المجاورة“.

ولفتت الوكالة إلى أن ”النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلف الأجهزة الأمنية وخبراء متفجرات للكشف على المستودع، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث“.

الجدير ذكره، أن فصائل فلسطينية مسلحة، من بينها حركتا حماس وفتح، تسيطر فعليا على ما يقرب من عشرة مخيمات فلسطينية في لبنان، لا تدخلها السلطات اللبنانية، وفق ما هو متعارف عليه.