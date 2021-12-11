الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة الغربية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بدأت صباح اليوم السبت، في قرى الضفة الغربية المحتلة، انتخابات بلدية، لا تنظم في قطاع غزة، حيث ترفض حركة حماس إجراء الاقتراع حتى الدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية.

ولم تنظم أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما، لكن جرت انتخابات بلدية، قاطعتها حماس أيضا، عام 2017.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فريد طعم الله، اليوم السبت: ”بدأت عملية الانتخابات المحلية في مختلف محطات الانتخاب في الضفة الغربية“.

وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعليا إلا في 154 بلدة، إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة، فيما رشحت قائمة واحدة في 162 قرية بحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (الخامسة ت غ) على أن تغلق عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.

ودُعي نحو 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت بحسب اللجنة الانتخابية.

وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في آذار/مارس المقبل.

وتغيب المنافسة السياسية الفعلية مع رفض حركة حماس المشاركة في الاقتراع، إضافة الى أنها تجري في القرى الصغيرة فقط، ما دفع غالبية المرشحين إلى خوضها على أنهم ”مستقلون“.

وقال المحلل السياسي، جهاد حرب، إن هذه الانتخابات ”ليست مهمة سياسيا لأنها منظمة في القرى وليس بعد في المدن الكبرى“، مضيفا أنها ”غير مجدية“ في غياب حماس.

وقالت الجماعة المسلحة التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، إنها مستعدة للمشاركة في الانتخابات بشرط أن تنظم السلطة الفلسطينية انتخابات تشريعية ورئاسية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، نددت الحركة بشدة بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 15 عاما، إلى أجل غير مسمى.

وبرر الرئيس عباس قراره إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت متوقعة أواسط العام الجاري، بأن الانتخابات ليست ”مضمونة“ في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض إسرائيل.

يذكر أن حركة حماس على خلاف مع حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس (86 عاما)، منذ عام 2007، بعدما سيطر الإسلاميون على قطاع غزة إثر اشتباكات دامية.

ويعيش مليونا شخص في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، فيما يقيم 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.