انفجار مستودع أسلحة في مخيم البرج الشمالي بلبنان

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في مستودع لتخزين الأسلحة الموجودة في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صور.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة في مخيم البرج الشمالي وأن الانفجارات ما تزال تتوالى ولم تتوقف.

وقالت القناة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مخيم البرج الشمالي وتعمل على نقل المصابين وسط حالة من الذعر في المخيم.

وقال شهود عيان وسكان في المنطقة أن صوت الانفجار سمع في كافة أرجاء مدينة صور وفي القرى المجاورة حولها.

أصوات الانفجارات تتوالى في محيط مخيم البرج الشمالي في مدينة #صور بجنوب #لبنان.. وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى#إرم_نيوز pic.twitter.com/n5vlJJQZhm — إرم نيوز (@EremNews) December 10, 2021

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر فلسطيني، لم تكشف هويته، أن الانفجار وقع في مخزن للذخيرة تابع لحركة حماس الفلسطينية، في المخيم.

وأفادت مصادر فلسطينية أخرى أن ما حصل في مخيم البرج الشمالي ناتج عن اشتعال عدد من إسطوانات الأكسجين المخزنة والمعدة مسبقًا لأزمة كورونا.

وقال عدد من الناشطين اللبنانيين ومصادر إخبارية لبنانية بأن هناك عدد من الضحايا والمصابين سقطوا في الانفجار.