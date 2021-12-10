شهيد وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا فلسطينيا استشهد على إثر إصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس في الصفة الغربية.

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 68 فلسطينيا أصيبوا بجروح متفاوتة بينها إصابة خطيرة بالرأس خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي ببلدة بيتا جنوب نابلس.

إلى جانب ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون، عددا من منازل المواطنين في بلدة مادما ورشقوا مركبات المواطنين على طريق بورين الالتفافي جنوب نابلس بالحجارة.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، إن مستوطني ”يتسهار“ هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب طريق بورين الالتفافي، ما أدى إلى تضرر بعضها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وأوضح دغلس، أن المستوطنين هاجموا المنازل في المنطقة الجنوبية لقرية مادما، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين، مشيرا إلى أن عناصر حراسة المستوطنة أطلقوا النار صوب المواطنين.

وفي سياق ذي صلة، أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية في مدينة قلقيلية، المناهضة للاستيطان.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين جيش الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

يأتي ذلك بالرغم من إصدار الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، قرارا يقضي بحظر أي نشاط عملياتي في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى صباح الأحد المقبل.

وقال موقع ”والا“ العبري، إن ذلك يأتي من أجل عدم تعطيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، مضيفا: ”بحسب التوجيه فإن أي أمر اعتقال عاجل يجب أن يصادق عليه قائد فرقة الضفة“.

الجدير ذكره، أن الضفة الغربية تشهد بشكل أسبوعي مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تأتي مواجهات اليوم بالتزامن مع التوتر الأمني الذي تشهده الضفة منذ عدة أسابيع.