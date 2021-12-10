تقرير: اللبنانيون يلجأون إلى وجهات جديدة للهجرة مع تفاقم الأزمات الداخلية‎‎

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي، إن اللبنانيين بدأوا في اللجوء إلى وجهات جديدة للهجرة، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تلاحق البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت إلى ذروتها في أعقاب التفجير المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي.

وأضاف، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني: ”كانت دول أوروبا الغربية، الولايات المتحدة، أستراليا، ودول الخليج، أبرز وجهات الهجرة بالنسبة للبنانيين في الماضي“، متابعا: ”في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية، التي وقعت في الفترة من 1975 إلى 1991، فإن لبنان شهد موجة هائلة من المهاجرين، وبمرور السنوات، ارتفع العدد في ظل الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي نفس الوقت، فإن وجهات الهجرة بدأت في التغير حالياً“.

وقال: ”خلال العامين الأخيرين، بدأ الشباب في لبنان استكشاف دول أخرى للهجرة إليها، مثل تركيا، جورجيا، ألبانيا، وصربيا“.

ونقل عن محمد شمس الدين، الباحث في مركز المعلومات الدولية، الذي يتخذ من بيروت مقرًا له، قوله: ”في أعقاب ثورة 17 أكتوبر 2019، بدأ المزيد من المواطنين في الهجرة من لبنان، ووصل عددهم إلى أكثر من 17 ألفا في عام 2020، وخلال العشرة أشهر الأخيرة، سجّل عدد المهاجرين رقماً قياسياً بزيادة وصلت إلى 65 ألف مهاجر“.

وتوقع شمس الدين، وبناءً على تلك الأرقام، أن يتضاعف عدد المهاجرين اللبنانيين في عام 2022، حيث شهدت عمليات تجديد جوازات السفر زيادة بنسبة 150%، حيث ترغب قطاعات عريضة من المواطنين اللبنانيين في الهجرة قبل أن تتفاقم الأزمة لما هو أبعد مما عليه الآن.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الإقبال الكبير على إصدار وتجديد جوازات السفر دفع الأمن العام اللبناني إلى إصدار قرارات تنظيمية قبل نحو شهر، بشأن أولوية إصدار جوازات السفر، وتأجيل طلبات التجديد غير العاجلة.

وأردف قائلاً: ”لم تعد الهجرة الأخيرة للشباب اللبناني، والتي تُصنف كثالث أكبر موجة هجرة في تاريخ لبنان، وفقاً لبيانات مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، تستهدف فرنسا وألمانيا والسويد ودولا أخرى هاجر إليها اللبنانيون في السابق“.

وأشار الموقع إلى أنه خلال العام الجاري، هاجر ما لا يقل عن 5 آلاف لبناني إلى تركيا، 70% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً، كما اختار الكثير من اللبنانيين جورجيا وأرمينيا كوجهات للهجرة.

ونقلت عن حسن خضرة، مسؤول الجالية العربية في جورجيا، قوله إن اللبنانيين أصبحوا يمثلون ثالث أكبر تجمع عربي في جورجيا، بعد العراقيين والمصريين، حيث بدأ تدفق اللبنانيين على جورجيا منذ سنوات، مع رغبة الطلاب في دراسة الطب والهندسة، مع انخفاض تكلفة الدراسة في تلك الدولة مقارنة بالوضع في لبنان، حيث تتكلف دراسة الطب سنوياً في جورجيا 6 آلاف دولار، وهو رقم أقل كثيراً من تكلفته في لبنان.

وقال خضرة، قبل 2021، كان عدد اللبنانيين في جورجيا 700 مواطن، الآن وصل عددهم إلى أكثر من 1500، حيث وصل بعضهم مؤخراً من ماليزيا وتركيا.