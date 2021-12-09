لقاء مرتقب يجمع عيساوي فريج وغانتس مع عباس لتهدئة المنطقة

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، عن لقاء سيجمعه ووزير الدفاع بيني غانتس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع المقبل، في محاولة لتهدئة الأوضاع الأمنية المتوترة.

ونقلت القناة العبرية 12 عن عيساوي قوله إنه سيلتقي برفقة غانتس الرئيس الفلسطيني في مدينة رام الله، مشيرا إلى أن ذلك لمحاولة تهدئة المنطقة بعد الأحداث الأمنية الأخيرة في الضفة والقدس.

ويأتي إعلان عيساوي فريج في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية توتراً أمنياً جديداً، لوحظ مع ازدياد العمليات الفردية من قبل فلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية، وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف ووصولها إلى البلدات العربية في إسرائيل.

وقبل عدة أيام، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي السلطات الإسرائيلية بزيادة اليقظة على الحواجز في الضفة، فيما أقدم الجيش الإسرائيلي على شن حملة تفتيش ومداهمات لعدد من بلدات ومدن الضفة والقدس.

وكان عيساوي فريج قد عبّر، في تصريح سابق، عن تشاؤمه بشأن الوضع في الضفة الغربية، وتسلسل العمليات الفردية في مدينة القدس المحتلة، التي شهدت ازدياداً في الأيام الماضية، قائلاً: ”الجو العام لا يسير في الاتجاه الصحيح وأتوقع الأسوأ“.

وأوضح فريج أن ”السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار التام، وأنها لا تمتلك السيطرة على الأرض، كما أن الشاب الفلسطيني ليس لديه طموح أو أفق سياسي“، حسب تعبيره.

وفي أغسطس/آب الماضي، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وفي حينه، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان له، إن الجانبين ناقشا القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية.

وأضاف: ”غانتس أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية أن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة“.

وتبع هذا اللقاء إقرار الحكومة الإسرائيلية تحسينات اقتصادية للسلطة الفلسطينية شملت تحويل مبلغ مالي لخزينة السلطة الفلسطينية وذلك لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية، كما وافقت إسرائيل على عدد من طلبات لم الشمل المقدمة من فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

والشهر الماضي، التقى عباس وفدا إسرائيليا ضم وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.