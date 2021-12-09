السيسي يبحث مع ضيفه رئيس وزراء لبنان "ملفات إقليمية"

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، الذي يزور مصر حاليًا، ملفات إقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

واستقبل الرئيس المصري في قصر الاتحادية في القاهرة، رئيس الوزراء اللبناني بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على ”عمق العلاقات بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان“.

وأوضح أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء أيضًا على ”مساعي مصر لتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني، ووحدة نسيجه الوطني“، وفق تعابير البيان الرسمي المصري.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على جهود مصر التي وصفها بالحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين، وتقدير بلاده للدور المصري كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، ومناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.

وتأتي زيارة ميقاتي للقاهرة، في أعقاب الأزمة السياسية التي ضربت علاقات لبنان بالدول الخليجية بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي التي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن تقديم الوزير اللبناني لاستقالته من منصبه، بعد وساطة فرنسية قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال جولته الأخيرة بالمنطقة.

إلى ذلك، زار ميقاتي مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وكان ميقاتي قد وصل، صباح اليوم الخميس، إلى مطار القاهرة، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد ضمّ سفير لبنان في مصر علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.